Web дизайн, вёрстка сайтов

Здравствуйте!Я разрабатываю дизайн и делаю вёрстку сайтовЗаказывая что-либо у меня вы получите хороший результат, адекватное отношениеи бесплатную консультацию.Оптимальное соотношение цены и качества.Сделаю скидки при заказе от 3 страниц. Мои навыки:- Веб-дизайн- Вёрстка & Frontend (HTML5, CSS3, JS, Bootstrap, Native)- Интеграция проекта в Wordpress.Мои специализации: - Landing Page (полный цикл работ)- Веб-дизайн- Сайт под ключ