В ClipBucket CMS требуется найти в файлах код меню(ссылки).ВОЗМОЖНО также немного подверстать шаблон за отдельную плату. http://games-chest.ru/ скрипт вышлю
Действие аккаунта приостановлено!
- $50HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $9
Требуется перевести все ENG слова на русские на сайте и админке. ТРЕБУЕТСЯ НАЙТИ САМИ ФАЙЛЫ! Готовых файлов я не предоставлю. Я не знаю где они в скрипте лежат или в самой базе перевод. ...Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт12 лет назад
http://swords.1gb.ru/dd/ ЧТо требуется: 1. Разместить чат внизу экрана с выведением списка онлайн игроков и его уровнем 2. Разработать систему гильдий 3. Каждому монстру возможность задания своей картинки из ...Разработка игрнет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется сделать игру по типу Klanz, Urban Rivalz. Раритетности, бустеры в общем все что присутствует в этих играх. Художник не требуется, дизайн попроще.Разработка игр1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $250
Требуется создание браузерной игры по типу апехи, админка, полный контроль, донат, смс биллинг, чатВеб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Браузерная онлайн игра RPG, битва с мобами и дуэли. Фентези и готический мирРазработка игр4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Отзывы фрилансеров
$10
10 баллов
11 лет назад
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Ответный отзыв
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