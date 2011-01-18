Padapap

Дмитрий Padapap

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

netkiber
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Найти в файлах скрипта код меню
Отличный заказчик, рекомендую.
Быстро нашел решение и выполнил все требования.
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