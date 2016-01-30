Прошу обратить внимание , что разного рода обработка влияет на варьирование цен . Пакетная обработка фотографий и их цветокоррекция займёт меньше времени , чем отдельная обработка и ретушь каждого снимка .
Обработка фотографий с помощью Photoshop и Lightroom :
- Цветокоррекция
- Ретушь
- Удаление деффектов
- Замена цвета
- Удаление нежелательных предметов
- Тонирование
- Изменение яркости , контраста , свет , теней , чёткости и т.д.
- Компонирование ( совмещение нескольких фотографий )
- Импровизация с фото
- Обтравка (вырезание фона )
- Пластика
- Контурная обводка
И т.д. и т.п. ) Со своей стороны могу отметить , что перечень несёт ознакомительный характер и является неполным .
CorelDRAW ( Векторная графика ):
- Создание логотипа
- Перевод из растра в вектор
- Отрисовка вектором
- Векторные рисунки
- Интеграция с AI и Ps и т.д.
Видеомонтаж :
- Склеивание дорожек
- Наложение аудио дорожки
- Переходы
- Текст
- Субтитры
- Замедление - ускорение видео дорожек
- Цветокоррекция видео и т.д.
Умею достаточно много , за исключением сложных спецэффектов . Занимаюсь этим лет с 12 )
Изучаю After Effects .
Звук:
- Обработка звука
- Удаление шумов
- Понижение , повышение определённых частот
- Эффекты
- Имеется студийный ( конденсаторный микрофон ) с поп - фильтром -
Озвучка
- Достаточно весомый пакет навыков с Cubase
- 10 лет занимаюсь музыкой
Flash MX:
Флэш анимация . Занимает много времени . За большой объем работы не берусь . Могу сделать баннер или коротенький видеоролик , сделать видео монтаж .
От меня :
- Никакой предоплаты не беру . Сначала стулья - потом деньги . Могу сделать что - нибудь на пробу при личном обращении ( чтобы не было казусов и бесплатной обработки - наложу на пробник кучу водяных знаков ) . Смотрите портфолио - его я постоянно дополняю .
- Только Webmoney
- Честность ( если уж что-то я не смогу сделать по неопределённым причинам - заранее сообщу )
- Целеустремлённость
- Кротчайшие сроки
- Цены можно обговаривать непосредственно
Всеми видами работ занимаюсь весьма продолжительное время как правило "для себя " и смысла где - то халтурить у меня никогда не было .
От вас: не старайтесь сэкономить если объем работы огромный! и просить при 50 фотографий по 1 за цент ... Так как времени уходит уйма и влаживать труды за даром будет только не опытный . Каждый знает себе цену .
Всегда должна быть мотивация , а без мотивации такое же и обращение к заказам .
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