Photoshop , Lightroom , CorelDRAW ,Cubase , Sony Vegas , Flash MX . Обработка фото , звука , видео монтаж и Flash анимация

Прошу обратить внимание , что разного рода обработка влияет на варьирование цен . Пакетная обработка фотографий и их цветокоррекция займёт меньше времени , чем отдельная обработка и ретушь каждого снимка .

Обработка фотографий с помощью Photoshop и Lightroom :

- Цветокоррекция

- Ретушь

- Удаление деффектов

- Замена цвета

- Удаление нежелательных предметов

- Тонирование

- Изменение яркости , контраста , свет , теней , чёткости и т.д.

- Компонирование ( совмещение нескольких фотографий )

- Импровизация с фото

- Обтравка (вырезание фона )

- Пластика

- Контурная обводка

И т.д. и т.п. ) Со своей стороны могу отметить , что перечень несёт ознакомительный характер и является неполным .

CorelDRAW ( Векторная графика ):

- Создание логотипа

- Перевод из растра в вектор

- Отрисовка вектором

- Векторные рисунки

- Интеграция с AI и Ps и т.д.

Видеомонтаж :

- Склеивание дорожек

- Наложение аудио дорожки

- Переходы

- Текст

- Субтитры

- Замедление - ускорение видео дорожек

- Цветокоррекция видео и т.д.

Умею достаточно много , за исключением сложных спецэффектов . Занимаюсь этим лет с 12 )

Изучаю After Effects .

Звук:

- Обработка звука

- Удаление шумов

- Понижение , повышение определённых частот

- Эффекты

- Имеется студийный ( конденсаторный микрофон ) с поп - фильтром -

Озвучка

- Достаточно весомый пакет навыков с Cubase

- 10 лет занимаюсь музыкой

Flash MX:

Флэш анимация . Занимает много времени . За большой объем работы не берусь . Могу сделать баннер или коротенький видеоролик , сделать видео монтаж .

От меня :

- Никакой предоплаты не беру . Сначала стулья - потом деньги . Могу сделать что - нибудь на пробу при личном обращении ( чтобы не было казусов и бесплатной обработки - наложу на пробник кучу водяных знаков ) . Смотрите портфолио - его я постоянно дополняю .

- Только Webmoney

- Честность ( если уж что-то я не смогу сделать по неопределённым причинам - заранее сообщу )

- Целеустремлённость

- Кротчайшие сроки

- Цены можно обговаривать непосредственно

Всеми видами работ занимаюсь весьма продолжительное время как правило "для себя " и смысла где - то халтурить у меня никогда не было .

От вас: не старайтесь сэкономить если объем работы огромный! и просить при 50 фотографий по 1 за цент ... Так как времени уходит уйма и влаживать труды за даром будет только не опытный . Каждый знает себе цену .

Всегда должна быть мотивация , а без мотивации такое же и обращение к заказам .