Flash-аниматор
+ Front-end developer 12 лет опыта. Angular, React, Vue. Разработка веб-приложений.
+ Занимаюсь анимацией различной сложности. Рисую в стиле Disney и Worner. Графика и анимация для мультфильмов, игр, баннеров, презентаций, пользовательского интерфейса программ и всего другого что связанно с технологией Adobe Flash. Работаю качественно, быстро.
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Портфолио
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Анимация
нет отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
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