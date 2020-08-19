Padimanskas

Станислав Padimanskas

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Flash-аниматор

+ Front-end developer 12 лет опыта. Angular, React, Vue. Разработка веб-приложений.

+ Занимаюсь анимацией различной сложности. Рисую в стиле Disney и Worner. Графика и анимация для мультфильмов, игр, баннеров, презентаций, пользовательского интерфейса программ и всего другого что связанно с технологией Adobe Flash. Работаю качественно, быстро.

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Портфолио

Анимация
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$10/час
от $20от 1 дня
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