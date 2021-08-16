Padre_Loois

Юрий Лобыкин Padre_LooisPadre_Loois
26 летКазахстан/Караганда
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Senior UX/UI - Высшего уровня
Привет! Меня зовут Юрий. Я являюсь ux/ui/uf/ul проектировщиком/дизайнером - кому как удобно. Не заканчивал я университеты и высшие учебные заведения но при этом всем я имею 4,5 года официального стажа по профессии.
Вот тут я веду свое портфолио Figma Community https://www.figma.com/@padreloo
Сейчас я работаю на компанию "ЁбиДоёби", а тут я что бы немного подзаработать :)
Качества:
- Пунктуальность
- Логика
- Здравомыслие
- Адаптивность
- Устойчив к нагрузкам
- Figma
- Adobe XD
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- User Experience - Senior
- User Interface - Senior
- User Logic - Senior
- User Flow - Senior
- Marketing - Middle