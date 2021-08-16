Padre_Loois

Юрий Лобыкин Padre_Loois

 
26 летКазахстан/Караганда
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Senior UX/UI - Высшего уровня

Привет! Меня зовут Юрий. Я являюсь ux/ui/uf/ul проектировщиком/дизайнером - кому как удобно. Не заканчивал я университеты и высшие учебные заведения но при этом всем я имею 4,5 года официального стажа по профессии.

Вот тут я веду свое портфолио Figma Community  https://www.figma.com/@padreloo

Сейчас я работаю на компанию "ЁбиДоёби", а тут я что бы немного подзаработать :)

Качества:

  • Пунктуальность
  • Логика
  • Здравомыслие
  • Адаптивность
  • Устойчив к нагрузкам
Инструменты:

  • Figma
  • Adobe XD
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator
Звание:

  • User Experience - Senior
  • User Interface - Senior
  • User Logic - Senior
  • User Flow - Senior
  • Marketing - Middle
FigmaIllustrator