Padre_Loois

Senior UX/UI - Высшего уровня

Привет! Меня зовут Юрий. Я являюсь ux/ui/uf/ul проектировщиком/дизайнером - кому как удобно. Не заканчивал я университеты и высшие учебные заведения но при этом всем я имею 4,5 года официального стажа по профессии.

Вот тут я веду свое портфолио Figma Community https://www.figma.com/@padreloo

Сейчас я работаю на компанию "ЁбиДоёби", а тут я что бы немного подзаработать :)

Качества:

Пунктуальность

Логика

Здравомыслие

Адаптивность

Устойчив к нагрузкам

Инструменты:

Figma

Adobe XD

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Звание: