Pain228

Евгений Григорьевский Pain228

 
21 годРоссия/Оренбург
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Занимаюсь видеомонтажом несколько лет, работаю в программах Premiere Pro, After Effects и Adobe Photoshop. Ищу постоянных клиентов, нацелен на долгосрочное сотрудничество, но не против выполнить разовые задания.

PhotoshopAfter Effects
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