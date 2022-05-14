Занимаюсь видеомонтажом несколько лет, работаю в программах Premiere Pro, After Effects и Adobe Photoshop. Ищу постоянных клиентов, нацелен на долгосрочное сотрудничество, но не против выполнить разовые задания.
Я против войны в Украине!
Портфолио
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