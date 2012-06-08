Работаю для того, чтобы каждый проект достойно воплотился в жизнь.

Уже более 7 лет работаю в сфере дизайна. Понимаю что дизайн должен быть и эстетически приятным и функциональным. Работаю для того, чтобы каждый проект достойно воплотился в жизнь. Есть ли у вас есть даже задумка, то я помогу вам сделать из нее максимально качественный продукт.

Придумываю и рисую:

+ Логотипы и фирменные стили

+ Веб-дизайн

+ Дизайн всей полиграфии

+ Дизайн наружной рекламы

+ фотография

+ иллюстрации

+ копирайтинг

+ нэйминг