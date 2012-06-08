Paint-GT

Татьяна Глумова Paint-GT

 
35 летРоссия/Пермь
13 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Работаю для того, чтобы каждый проект достойно воплотился в жизнь.

Уже более 7 лет работаю в сфере дизайна. Понимаю что дизайн должен быть и эстетически приятным и функциональным. Работаю для того, чтобы каждый проект достойно воплотился в жизнь. Есть ли у вас есть даже задумка, то я помогу вам сделать из нее максимально качественный продукт.

Придумываю и рисую:

+ Логотипы и фирменные стили

+ Веб-дизайн

+ Дизайн всей полиграфии

+ Дизайн наружной рекламы

+ фотография

+ иллюстрации

+ копирайтинг

+ нэйминг

Портфолио
Баннеры
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от $50
от 1 дня
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Верстка полиграфии
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от $20
от 1 дня
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Дизайн сайтов
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от $120
от 3 дней
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Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $20
от 4 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
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от $160
от 3 дней
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Наружная реклама
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от $30
от 2 дней
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Фирменный стиль
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от $300
от 5 дней
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