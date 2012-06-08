Работаю для того, чтобы каждый проект достойно воплотился в жизнь.
Уже более 7 лет работаю в сфере дизайна. Понимаю что дизайн должен быть и эстетически приятным и функциональным. Работаю для того, чтобы каждый проект достойно воплотился в жизнь. Есть ли у вас есть даже задумка, то я помогу вам сделать из нее максимально качественный продукт.
Придумываю и рисую:
+ Логотипы и фирменные стили
+ Веб-дизайн
+ Дизайн всей полиграфии
+ Дизайн наружной рекламы
+ фотография
+ иллюстрации
+ копирайтинг
+ нэйминг
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Портфолио
- Квартальные календари192 просмотра
- Иллюстрации208 просмотров
- Листовки, плакаты234 просмотра
- Дизайн логотипов199 просмотров
Баннеры
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от $50
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Верстка полиграфии
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от $20
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Дизайн сайтов
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от $120
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Иллюстрации и Рисунки
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от $20
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Логотипы и Знаки
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от $160
от 3 дней
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Наружная реклама
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от $30
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Фирменный стиль
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от $300
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