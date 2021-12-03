Pakhomova_smm

Анастасия,24 года.

Telegram: @pahomova_a

Менеджер коммерческих аккаунтов в Instagram, менеджер по рекламе в Instagram, одним словом SMM-специалист.

Создам продающий аккаунт. Возьму его на полное ведение:

-оформление (шапка,визуал,аватар,хайлайтс);

- генерирование контента с соблюдением tone of voice;

- анализ конкурентов;

-контент-план и стратегия продвижения;

- анализ статистики;

- взаимодействие с аудиторией (Директ, комментарии);

- закупка рекламы у блогеров (от и до).

Знаю 17 способов, как продвинуть твой блог.

Так же провожу консультации и отдельные виды работ.