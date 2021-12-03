Pakhomova_smm

Анастасия,24 года.
Telegram: @pahomova_a
Менеджер коммерческих аккаунтов в Instagram, менеджер по рекламе в Instagram, одним словом SMM-специалист.
Создам продающий аккаунт. Возьму его на полное ведение:
-оформление (шапка,визуал,аватар,хайлайтс);
- генерирование контента с соблюдением tone of voice;
- анализ конкурентов;
-контент-план и стратегия продвижения;
- анализ статистики;
- взаимодействие с аудиторией (Директ, комментарии);
- закупка рекламы у блогеров (от и до).
Знаю 17 способов, как продвинуть твой блог.
Так же провожу консультации и отдельные виды работ.
Действие аккаунта приостановлено!