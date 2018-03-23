Paktofonika

Системный Администратор - более 15 лет.
Знание Linux/ FreeBSD/ Windows . Сетевой рендеринг (NFS,SMB).
Сопутствующие сетевые сервисы: PXE, LDAP, DNS, DHCP, VPN, NAT, nginx, WebDAV и т.д.
Программирование на Python: модули под maya, houdini, afanasy.
C++ плагины под nuke. Так же сборки инсталеров WiX.
Качественно работаю с "железом" ПК, аппаратные рейды.
Настройки почтовых и веб серверов (в том числе и виртуальных),
написание ПО для автоматизации работы . Базовые знания по 3D-моделированию, анимации, ригингу и т.д.
Настройка серверов (Windows Server, Linux); Администрирование Active Directory (AD), DNS, DHCP, , VPN, Radius, Azure AD, 1C, MySQL, Hyper-V, VirtualBox, ESXi, IIS, Apache2, Nginx;
Написание скриптов; Интеграция и администрирования Office 365;
Проектирование компьютерных сетей.
Работа с сетевым оборудованием (Cisco, Mikrotik, D-Link, Ubiquiti, 3Com, Linksys, Nortel);
Работа с IP-телефонией Cisco Unified Communications Manager, Разворачивание и настройка АТС Asterisk, Интеграция Asterisk со сторонними сервисами.
Установка и настройка панелей управления сервером (Vesta, Plesk и др.);
Разворачивание и настройка мониторинга на базе Zabbix,
Перенос сайтов на https;
Настройка и обслуживание рабочих станций (установка Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, Linux, драйверы, программное обеспечение);
Прошивка и настройка роутеров, Диагностика неполадок и блочный ремонт ПК, ноутбуков
Восстановление утраченных данных с HDD / SSD, USB-Flash и карт памяти;
Работа с базами данных (развертывание, настройка, резервное копирование);