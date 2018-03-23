Paktofonika

Защита ПО и ВЕБ. Настройка сервер/админ/ПО части.

Системный Администратор - более 15 лет.

Знание Linux/ FreeBSD/ Windows . Сетевой рендеринг (NFS,SMB).

Сопутствующие сетевые сервисы: PXE, LDAP, DNS, DHCP, VPN, NAT, nginx, WebDAV и т.д.

Программирование на Python: модули под maya, houdini, afanasy.

C++ плагины под nuke. Так же сборки инсталеров WiX.

Качественно работаю с "железом" ПК, аппаратные рейды.

Настройки почтовых и веб серверов (в том числе и виртуальных),

написание ПО для автоматизации работы . Базовые знания по 3D-моделированию, анимации, ригингу и т.д.

Настройка серверов (Windows Server, Linux); Администрирование Active Directory (AD), DNS, DHCP, , VPN, Radius, Azure AD, 1C, MySQL, Hyper-V, VirtualBox, ESXi, IIS, Apache2, Nginx;

Написание скриптов; Интеграция и администрирования Office 365;

Проектирование компьютерных сетей.

Работа с сетевым оборудованием (Cisco, Mikrotik, D-Link, Ubiquiti, 3Com, Linksys, Nortel);

Работа с IP-телефонией Cisco Unified Communications Manager, Разворачивание и настройка АТС Asterisk, Интеграция Asterisk со сторонними сервисами.

Установка и настройка панелей управления сервером (Vesta, Plesk и др.);

Разворачивание и настройка мониторинга на базе Zabbix,

Перенос сайтов на https;

Настройка и обслуживание рабочих станций (установка Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, Linux, драйверы, программное обеспечение);

Прошивка и настройка роутеров, Диагностика неполадок и блочный ремонт ПК, ноутбуков

Восстановление утраченных данных с HDD / SSD, USB-Flash и карт памяти;

Работа с базами данных (развертывание, настройка, резервное копирование);