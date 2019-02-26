Сведение и мастеринг
Доброго времени суток. Спасибо что зашли ко мне. Аудиозаписью и сведением занимаюсь еще с «докомпьютерных времен». Имею профильное образование. Сам записывался , в роли музыканта, и записывал на различных студиях,как профессиональных,так и домашних ( именно домашних, в прямом смысле этого слова). Считаю незазорным работать с любым аудиоматериалом ( плохо записано но отлично спето/сыграно- еще интересней для меня). К работе подхожу творчески, но настаивать на своем виденье не стану.
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