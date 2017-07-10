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Екатерина Рожкова
Palabra
Palabra
24 года
Россия
/
Ижевск
7 лет на
фриланс
-бирже
Была
5 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Татьяна
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50 лет
Россия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
19 отзывов
$5
10 баллов
6 лет назад
Требуется помощь в транскрибировании аудиофайлов (интервью, доклады)
Все четко и в срок, спасибо!
Благодарю за сотрудничество. Отличный заказчик =)
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Отзывы заказчиков
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