Palabra

Екатерина Рожкова Palabra

 
24 годаРоссия/Ижевск
7 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
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50 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Требуется помощь в транскрибировании аудиофайлов (интервью, доклады)
Все четко и в срок, спасибо!
Благодарю за сотрудничество. Отличный заказчик =)
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