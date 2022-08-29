Palaguta10

Досвідчена та талановита у своєму ділі!

Якщо Вам потрібна робота, яка буде виконана якісно та вчасно, то Ви можете сміливо звертатися до мене.

Володію трьома мовами, українська мова - рідна, російська мова - вільно, англійська мова - середньо(буде залежити від виду роботи).

Займаюся рерайтингом, копірайтенгом, перекладом та взагалі роботою з текстом не так довго, але можу гарантувати, що не підведу у виконанні поставленої задачі.

Маю можливість писати статті на вільні теми у різному обсязі.

Дуже добре знайома з Word та WordPress.

Маю освіту у IT програмуванні. Тому є досвід у створенні презентацій, не складних сайтів. Розуміюся у Photoshop та Visual Studio Code.

Буду дуже рада зворотньому відгуку! Дякую!