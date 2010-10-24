ОБРАЗОВАНИЕ
сентябрь 1993 - июнь 1999 – Иркутский Государственный Педагогический Университет
факультет "Математический"
специальность «Учитель математики и информатики»
сентябрь 2005 - июнь 2010 – Томский Университет Систем Управления и Радиоэлектроники
факультет "Систем управления"
специальность «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
Информатика
Методы оптимизации
Математические методы и модели
Линейное программирование
Структуры и алгоритмы обработки данных
Компьютерная графика
Модели и проектирование баз данных
Системы искусственного интеллекта
Основы теории управления
Программирование на языке высокого уровня
Теория систем и системный анализ
Компьютерное моделирование
Основы алгоритмизации и программирования
Высшая математика
Теория вероятности и математическая статистика
Математические методы в экономике
Автоматизированные информационные системы, базы и банки данных
Технология разработки программного обеспечения
Теория вычислительных процессов
Вычислительная математика
И т.п.