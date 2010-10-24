Pamela1976

Татьяна Pamela1976

 
47 летРоссия/Усть-Илимск
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад

ОБРАЗОВАНИЕ

сентябрь 1993 - июнь 1999 – Иркутский Государственный Педагогический Университет

факультет "Математический"

специальность «Учитель математики и информатики»

сентябрь 2005 - июнь 2010 – Томский Университет Систем Управления и Радиоэлектроники

факультет "Систем управления"

специальность «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

Информатика

Методы оптимизации

Математические методы и модели

Линейное программирование

Структуры и алгоритмы обработки данных

Компьютерная графика

Модели и проектирование баз данных

Системы искусственного интеллекта

Основы теории управления

Программирование на языке высокого уровня

Теория систем и системный анализ

Компьютерное моделирование

Основы алгоритмизации и программирования

Высшая математика

Теория вероятности и математическая статистика

Математические методы в экономике

Автоматизированные информационные системы, базы и банки данных

Технология разработки программного обеспечения

Теория вычислительных процессов

Вычислительная математика

И т.п.

Редактирование и Корректура
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