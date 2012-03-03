Нестандартное мышление и подход различными путями. Не зациклен на одной идее.
Легко общаюсь с людьми, дисциплина во времени и работе. Найду подход и подскажу, постараюсь помочь если идея не совсем ясна (нет приблизительных мыслей что должно быть на выходе).
Пакеты программ:
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
Adobe Macromedia flash
3ds Max
Corel draw
Google SketchUp
Легко даются новые программы (подстраиваюсь в течении 1 дня).
Профессиональный художник (графика, живопись станковая, живопись монументальная), стаж 10 лет. Образование среднее высшее и высшее. Профессия: живописец - педагог (среднее высшее), реставратор станковой и монументальной живописи (высшее).
К работам подхожу с творчеством и большим воображением, не креативно - не делаю.
С уважением Павел.