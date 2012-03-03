Прежде всего - художник. Умею все делать как руками, так и в программах.

Нестандартное мышление и подход различными путями. Не зациклен на одной идее.

Легко общаюсь с людьми, дисциплина во времени и работе. Найду подход и подскажу, постараюсь помочь если идея не совсем ясна (нет приблизительных мыслей что должно быть на выходе).

Пакеты программ:

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Adobe Macromedia flash

3ds Max

Corel draw

Google SketchUp

Легко даются новые программы (подстраиваюсь в течении 1 дня).

Профессиональный художник (графика, живопись станковая, живопись монументальная), стаж 10 лет. Образование среднее высшее и высшее. Профессия: живописец - педагог (среднее высшее), реставратор станковой и монументальной живописи (высшее).

К работам подхожу с творчеством и большим воображением, не креативно - не делаю.

С уважением Павел.