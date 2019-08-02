Меня зовут Женя.
Я очень внимательный, кропотливый , общительный и творческий человек.
Основное мое увлечение, это обработка фото и видео для Instagram.
Так же прошла полугодовалый курс по маркетингу, и продвижению социальных страниц.
Готова помочь вам в привлечении аудитории,в красивом и грамотном оформлении страницы.
Я имею небольшой , но успешный опыт в расширении аудитории страницы Инстаграм.
Хочу и могу заняться продвижением и оформлением Вашей страницы.
Выбрав меня, Вы получите:.
- ведение(администрирование) страницы в Инстаграм ;
-составление контент-плана;
- ежедневный (без выходных) постинг интересных тематических постов и сторисов ;
- выберу время публикации постов (с учетом анализа активности аудитории);
-напишу тексты по вашей тематике ;
-подберу и обработаю подходящие фото- и видеоматериалы;
-составлю список активных и подходящих хештегов;
-активное общение с аудиторией( ответы в комментариях и директе