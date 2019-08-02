Привет

Меня зовут Женя.

Я очень внимательный, кропотливый , общительный и творческий человек.

Основное мое увлечение, это обработка фото и видео для Instagram.

Так же прошла полугодовалый курс по маркетингу, и продвижению социальных страниц.

Готова помочь вам в привлечении аудитории,в красивом и грамотном оформлении страницы.

Я имею небольшой , но успешный опыт в расширении аудитории страницы Инстаграм.

Хочу и могу заняться продвижением и оформлением Вашей страницы.

Выбрав меня, Вы получите:.

- ведение(администрирование) страницы в Инстаграм ;

-составление контент-плана;

- ежедневный (без выходных) постинг интересных тематических постов и сторисов ;

- выберу время публикации постов (с учетом анализа активности аудитории);

-напишу тексты по вашей тематике ;

-подберу и обработаю подходящие фото- и видеоматериалы;

-составлю список активных и подходящих хештегов;

-активное общение с аудиторией( ответы в комментариях и директе