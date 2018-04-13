Panda711

Семен Закопай Panda711

 
27 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Требуется java, Kotlin / android разработчик

    $271

    Работа с приложением 3тих лиц Приложение имеет токен к которому идёт привязка, по этой привязке идёт начисление местных монет, то есть точка хранения является не "логин\пароль". Получить токен, если не токен, ...

    AndroidJavaKotlin
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Выводить вещи с сайта "bitskins.com".

    1.Забирать купленные вещи с "bitskins.com" "https://bitskins.com/pending_withdrawals" у которых закончился трейд бан, если инвентарь у стим аккаунта полон завершать работу.  2.Принимать их на стиме, проверять по токену трейда при принятии трейда (забирать вещи и получать ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Выставление вещей на торговую площадку steam.

    Требуется человек который знаком с работой steam. 1.Выставлять вещи в стиме на торговую площадку.  Функционал: -выставлять вещи дороже от цены на момент выставления по критериям, если вещь не попадает ни ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Выставление вещей на торговую площадку steam. Забирать вещи с bitskins

    Требуется человек который знаком с работой steam. 1.Выставлять вещи в стиме на торговую площадку. Функционал: -выставлять вещи дороже от цены на момент выставления по критериям, если вещь не попадает ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Работа с данными сайта "opskins" PUBG

    Написание программы для смены цен вещей на продаже (покупка не нужна), понижение до выставленного порога, выравнивание под другие цены, если сторонние продажи стали ниже порога. Требуются навыки, взятия любых данных с сайтов, создание базы, обработка ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад