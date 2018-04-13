Работа с приложением 3тих лиц Приложение имеет токен к которому идёт привязка, по этой привязке идёт начисление местных монет, то есть точка хранения является не "логин\пароль". Получить токен, если не токен, ...
- $271Мобильные приложения1 исполнительЗакрыт4 года назад
1.Забирать купленные вещи с "bitskins.com" "https://bitskins.com/pending_withdrawals" у которых закончился трейд бан, если инвентарь у стим аккаунта полон завершать работу. 2.Принимать их на стиме, проверять по токену трейда при принятии трейда (забирать вещи и получать ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Требуется человек который знаком с работой steam. 1.Выставлять вещи в стиме на торговую площадку. Функционал: -выставлять вещи дороже от цены на момент выставления по критериям, если вещь не попадает ни ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется человек который знаком с работой steam. 1.Выставлять вещи в стиме на торговую площадку. Функционал: -выставлять вещи дороже от цены на момент выставления по критериям, если вещь не попадает ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт7 лет назад
Написание программы для смены цен вещей на продаже (покупка не нужна), понижение до выставленного порога, выравнивание под другие цены, если сторонние продажи стали ниже порога. Требуются навыки, взятия любых данных с сайтов, создание базы, обработка ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт7 лет назад