Качества

Серьезная, способная к обучению, коммуникабельная, спокойная и уравновешенная.

Навыки

1. Верстка детской книги. 2 тома общим объемом 180 страниц. Книга посвящена авторской программе обучению детей дошкольного возраста. Верстка включает в себя огромное количество иллюстраций.

2. Создание рекламных буклетов для кафедры университета. Один из них одностраничный, второй расширенный с историей кафедры.

3. Обработка фотографий, среди которых свадебные и постановочные.

4. Работа в сфере продаж.

Владения программами: Photoshop, InDesign, Illustrator, Офисный пакет. Уверенное владение ПК.

Цели

Желание работать над собой и развиваться. Добиться высочайшего качества в обработке фотографий. Постепенно расширить навыки в сфере полиграфии и верстки печатных изданий. Наработка опыта.

Хобби

Чтение литературы, фотография, спорт

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