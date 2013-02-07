Кристина Андреева Panda_SempaiPanda_Sempai
Качества
Серьезная, способная к обучению, коммуникабельная, спокойная и уравновешенная.
Навыки
1. Верстка детской книги. 2 тома общим объемом 180 страниц. Книга посвящена авторской программе обучению детей дошкольного возраста. Верстка включает в себя огромное количество иллюстраций.
2. Создание рекламных буклетов для кафедры университета. Один из них одностраничный, второй расширенный с историей кафедры.
3. Обработка фотографий, среди которых свадебные и постановочные.
4. Работа в сфере продаж.
Владения программами: Photoshop, InDesign, Illustrator, Офисный пакет. Уверенное владение ПК.
Цели
Желание работать над собой и развиваться. Добиться высочайшего качества в обработке фотографий. Постепенно расширить навыки в сфере полиграфии и верстки печатных изданий. Наработка опыта.
Хобби
Чтение литературы, фотография, спорт
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