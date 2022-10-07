Я графічний та веб-дизайнер. Я створюю бізнес-упаковку і вирішую бізнес-завдання/проблеми клієнтів.
Що я можу зробити для вас?
Мої навички:
...UI/UX веб-дизайн (Figma, Adobe Photoshop, Adobe XD)
...Дизайн логотипів (Adobe Illustrator)
...Дизайн мобільних та настільних програм (Figma, Adobe Photoshop)
...Створення рекламних креативів/банерів (Figma)
...Створення бізнес-упаковки та фірмового стилю (Figma)
Мої спеціалізації:
- Landing Page
- Електронна комерція
- Прототипування
- Чуйний дизайн на будь-якому пристрої
- Логотип
- Повний або частковий редизайн
- Фірмовий стиль
- Настільні та мобільні програми
- Бізнес-упаковка
Безкоштовні консультації та поради щодо всіх вищеперелічених пунктів у особистих повідомленнях.
У роботі з клієнтами я віддаю перевагу чесності, щирості та серйозному підходу.
Я створюю проекти та веб-сайти, які мають цінність та вирішують повсякденні проблеми/завдання для клієнтів та замовників.
Кожна нова робота – це новий виклик, новий підхід та нове рішення!
Я завжди радий співпраці та готовий вирішувати проблеми вашого бізнесу!