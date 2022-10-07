UI|UX Веб-дизайнер для вашого бізнесу | Логотипи | Баннери | Візитки | Бренд айдентика | Упаковка бізнесу

Я графічний та веб-дизайнер. Я створюю бізнес-упаковку і вирішую бізнес-завдання/проблеми клієнтів.

Що я можу зробити для вас?

Мої навички:

...UI/UX веб-дизайн (Figma, Adobe Photoshop, Adobe XD)

...Дизайн логотипів (Adobe Illustrator)

...Дизайн мобільних та настільних програм (Figma, Adobe Photoshop)

...Створення рекламних креативів/банерів (Figma)

...Створення бізнес-упаковки та фірмового стилю (Figma)

Мої спеціалізації:

- Landing Page

- Електронна комерція

- Прототипування

- Чуйний дизайн на будь-якому пристрої

- Логотип

- Повний або частковий редизайн

- Фірмовий стиль

- Настільні та мобільні програми

- Бізнес-упаковка

Безкоштовні консультації та поради щодо всіх вищеперелічених пунктів у особистих повідомленнях.

У роботі з клієнтами я віддаю перевагу чесності, щирості та серйозному підходу.

Я створюю проекти та веб-сайти, які мають цінність та вирішують повсякденні проблеми/завдання для клієнтів та замовників.

Кожна нова робота – це новий виклик, новий підхід та нове рішення!

Я завжди радий співпраці та готовий вирішувати проблеми вашого бізнесу!