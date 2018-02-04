Pandinator

Сергей Pandinator

 
24 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Веб-разработчик

Языки программирования:

Javascript, Python 3

Технологии:

AJAX, REST, HTML5, CSS3, XML, REST, GraphQL, NodeJS

Верстка:

Flex-box

Препроцессоры CSS:

SASS (SCSS), LESS

Разметка:

HTML + JS + CSS

Библиотеки + Фреймворки:

Jquery, React, Vue 2, Bootstrap 3, Bootstrap 4, jQuery

Паттерны (frontend):

React + Redux, React + Mobx, Vue2 + Vuex

Системы сборки проектов:

Webpack, Brunch

Базы данных:

MySQL, MongoDB, Firebase

API: 

Работаю с любым API любого сервиса где есть хоть какая то документация. 

Паттерны разработки:

SOLID, DRY, KISS

Оплата:  На карту.

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Отзывы заказчиков

Rustamguru
Рустам 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$35
9 баллов
7 лет назад
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Молодец. Сделал так, как я и просил. Хотя и были трудности с заданием, но Сергей справился. В следующий раз буду обращаться к нему в первую очередь.
Было приятно работать: дружелюбный и понимающий человек
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