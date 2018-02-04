Веб-разработчик
Языки программирования:
Javascript, Python 3
Технологии:
AJAX, REST, HTML5, CSS3, XML, REST, GraphQL, NodeJS
Верстка:
Flex-box
Препроцессоры CSS:
SASS (SCSS), LESS
Разметка:
HTML + JS + CSS
Библиотеки + Фреймворки:
Jquery, React, Vue 2, Bootstrap 3, Bootstrap 4, jQuery
Паттерны (frontend):
React + Redux, React + Mobx, Vue2 + Vuex
Системы сборки проектов:
Webpack, Brunch
Базы данных:
MySQL, MongoDB, Firebase
API:
Работаю с любым API любого сервиса где есть хоть какая то документация.
Паттерны разработки:
SOLID, DRY, KISS
Оплата: На карту.
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Отзывы заказчиков
$35
9 баллов
7 лет назад
Молодец. Сделал так, как я и просил. Хотя и были трудности с заданием, но Сергей справился. В следующий раз буду обращаться к нему в первую очередь.
Ответный отзыв
Было приятно работать: дружелюбный и понимающий человек