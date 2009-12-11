Переводчик

Образование

Учебное заведение: Институт экономики, права и гуманитарных специальностей (Краснодар)

Дата окончания: Май 2009 года

Факультет: Переводческий

Специальность: Перевод и переводоведение

Форма обучения: Дневная/Очная

красный диплом

Иностранные языки и компьютерные навыки

Английский: Свободно владею

Немецкий: Разговорный

Французский: Разговорный

Компьютерные навыки: Word, Excel, PowerPoint, Internet, SubtitleWorkshop

Ключевые навыки и достижения:

В 2007 году ездила по студенческой программе в США, где жила и работала в течении 3ёх месяцев; на дому пишу субтитры к англоязычным фильмам уже в течение 10 месяцев; имеется опыт перевода экономических, юридических и художественных текстов, контрактов, опыт устного перевода с английского на русский.