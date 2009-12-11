Образование
Учебное заведение: Институт экономики, права и гуманитарных специальностей (Краснодар)
Дата окончания: Май 2009 года
Факультет: Переводческий
Специальность: Перевод и переводоведение
Форма обучения: Дневная/Очная
красный диплом
Иностранные языки и компьютерные навыки
Английский: Свободно владею
Немецкий: Разговорный
Французский: Разговорный
Компьютерные навыки: Word, Excel, PowerPoint, Internet, SubtitleWorkshop
Ключевые навыки и достижения:
В 2007 году ездила по студенческой программе в США, где жила и работала в течении 3ёх месяцев; на дому пишу субтитры к англоязычным фильмам уже в течение 10 месяцев; имеется опыт перевода экономических, юридических и художественных текстов, контрактов, опыт устного перевода с английского на русский.