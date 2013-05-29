*РАБОТОДАТЕЛЮ
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(ЛС) http://www.weblancer.net/users/Pandulin/
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*ЧТО Я ДЕЛАЮ
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-Дизайн сайтов http://www.weblancer.net/users/Pandulin/portfolio/
-Баннеры
-Знаки/Логотипы
-Фотография (обработка)
Фотография (съемка)
***занимаюсь мелкими работами
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*Я НЕ ВЕРСТАЮ САЙТЫ*
ГРАФИК РАБОТЫ: 09:00 до 22:00 (время Украина), без выходных