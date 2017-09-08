PanfilovIvan

Верстка сайтов с соблюдением всех технических требований | HTML5, CSS3, Javascript/Jquery

Skype: drago34rus

E-mail: [email protected]

Знания, умения, навыки:

· HTML5, CSS3, Javascript/Jquery

· Написание простого, читабельного кода

· Аккуратный, логичный, продуманный код

· Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)

· Комментарии

Время работы:

Работаю 6 дней в неделю (Пн-Сб)

Online с 9:00 MSK

О работе:

Оплата по факту выполнения, показываю работу в демонстрации скайпа, если все устраивает, платите и получаете заказ. Делаю свою работу, оглядываясь на ваши пожелания, дополнительные опции вносятся без

доплаты.

Главные принципы:

Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.

Гарантирую:

· Соблюдение сроков

· Качественную работу

· Разумные цены

· Постоянный контакт

· Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение

· Ответ на письма, написанные на почту - 100%

Оплата:

· Яндекс Деньги

· Qiwi wallet