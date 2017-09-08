PanfilovIvan

Верстка сайтов с соблюдением всех технических требований | HTML5, CSS3, Javascript/Jquery
Skype: drago34rus
E-mail: [email protected]
Знания, умения, навыки:
· HTML5, CSS3, Javascript/Jquery
· Написание простого, читабельного кода
· Аккуратный, логичный, продуманный код
· Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)
· Комментарии
Время работы:
Работаю 6 дней в неделю (Пн-Сб)
Online с 9:00 MSK
О работе:
Оплата по факту выполнения, показываю работу в демонстрации скайпа, если все устраивает, платите и получаете заказ. Делаю свою работу, оглядываясь на ваши пожелания, дополнительные опции вносятся без
доплаты.
Главные принципы:
Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.
Гарантирую:
· Соблюдение сроков
· Качественную работу
· Разумные цены
· Постоянный контакт
· Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение
· Ответ на письма, написанные на почту - 100%
Оплата:
· Яндекс Деньги
· Qiwi wallet