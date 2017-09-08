PanfilovIvan

Иван PanfilovIvan

 
31 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Верстка сайтов с соблюдением всех технических требований | HTML5, CSS3, Javascript/Jquery

Skype: drago34rus

E-mail: [email protected]

Знания, умения, навыки:

·        HTML5, CSS3, Javascript/Jquery

·        Написание простого, читабельного кода

·        Аккуратный, логичный, продуманный код

·        Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)

·        Комментарии

Время работы:

Работаю 6 дней в неделю (Пн-Сб)

Online с 9:00 MSK

О работе:

Оплата по факту выполнения, показываю работу в демонстрации скайпа, если все устраивает, платите и получаете заказ. Делаю свою работу, оглядываясь на ваши пожелания, дополнительные опции вносятся без

доплаты.

Главные принципы:

Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.

Гарантирую:

·        Соблюдение сроков

·        Качественную работу

·        Разумные цены

·        Постоянный контакт

·        Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение

·        Ответ на письма, написанные на почту - 100%

Оплата:

·        Яндекс Деньги

·        Qiwi wallet