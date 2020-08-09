Panfilova05

Сторис-мейкер, администратор Инстаграм.

💬Здравствуйте, я начинающий stories-мейкер, составляю портфолио.  Разнообразные игры для ваших Stories. Создание интригующих историй, для охвата подписчиков. Монтаж фото-видео - историй.Вёрстка картинок для Srories. ⏺️ Качество на высшем уровне. ⏺️Опыт а этом больше года. ⏺️ Слежу за трендами. ⏺️Готовность работать 24/7,постоянно на связи. ⏺️Умение быстро находить нужную информацию. ⏺️Ответственность.

Так-же я изучена на администратора instagramа. Актуальность шапки профиля и активной ссылки. Публикации контента в сторис.  Помощь общения с подписчиками. Составлять расписание активности /контента. ✨ Расценки по договорённости! Не будут кусать👍. Пишите в ЛС, отвечаю быстро!