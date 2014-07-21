Переводчик польского и белорусского языков

Услуги переводчика с польского и белорусского на русский язык.

Свободное владение указанными языками. Широкая проблематика перевода.

Образование высшее, учёная степень, учёное звание.

Сотрудничаю с научно-образовательными площадками,

коммерческими структурами и переводческими агентствами Польши более 10 лет.

Обмен текстами по электронной почте [email protected].