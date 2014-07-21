Переводчик польского и белорусского языков
Услуги переводчика с польского и белорусского на русский язык.
Свободное владение указанными языками. Широкая проблематика перевода.
Образование высшее, учёная степень, учёное звание.
Сотрудничаю с научно-образовательными площадками,
коммерческими структурами и переводческими агентствами Польши более 10 лет.
Обмен текстами по электронной почте [email protected].
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Переводы
нет отзывов
от $5
от 1 дня
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