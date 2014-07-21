Pani_Irena

Ирина Pani_Irena

 
55 летБеларусь/Минск
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Переводчик польского и белорусского языков

Услуги переводчика с польского и белорусского на русский язык.

Свободное владение указанными языками. Широкая проблематика перевода.

Образование высшее, учёная степень, учёное звание.

Сотрудничаю с научно-образовательными площадками,

коммерческими структурами и переводческими агентствами Польши более 10 лет.

Обмен текстами по электронной почте [email protected].

Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $3
от 1 дня
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Переводы
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#4949