Panihelena

Переводчик с польского языка на русский и наоборот

Образование:

02/2015 - 02/2016 – Варшавский университет (магистерская программа между НГПУ и ВУ). The Erasmus exchange program.

09/2008 – 07/2012 - Бакалавр по специальности "учитель истории и права". НГПУ

09/2001 – 06/2006 Музыкальная школа

НАУЧНЫЕ СТАЖИРОВКИ:

02/2015 – 02/2016 – Варшавский университет (ERASMUS)

08/2012 – 08/2013 – Стипендиальная программа для молодых учёных Центра Исследования Восточной Европы Варшавского Университета

10/2012- 11/2012 – Научная стажировка: VI польско-русская школа. Координированная Центром Исследования Восточной Европы Варшавского Университета

02/2011 – 03/2011 – Стажировка ERASMUS Варшавский университет

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ:

Английский - средний B-1

Польский язык - продвинутый C-2

Мои интересы: Польша, Россия, польский язык, польские фильмы, синхронный перевод с польского на русский, английский язык, история, международные отношения, образовательная система, дипломатия, моделинг, музыка, баян, вязание крючком