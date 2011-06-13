1992 г. участие в международном конкурсе "Подводные фантазии" (организаторы - братья Кусто);
1996-1998 - художник в В\Ч 7438 и В\Ч 6533 ВВ МВД РФ (наглядная агитация, методические пособия, покраска техники, асфальта, травы татуирование личного состава)
1998-2000 - художник по концертному гриму и оформлению в ВИА)) "S-PROJECT";
1998-2000 - художник в отделе архитектуры и градостроительсства, г.Торжок;
1998-2002 - тату-художник;
2000-2006 - выполнение заказов по оформлению помещений (дизайн и изготовление мебели и интрерьеров) изделиями из дерева.
2002-2003 - художник-оформитель в СДЮСШОР "Юность", г.Торжок;
2006 -2008 - 2D-аниматор в студии "Парус" г.Воронеж. Серия детских квестов о приключениях попугая Кеши; "Зона"
2008-2010 - художник по текстурам в студии "Nival-Online"(Astrym-Nival; Mail.ru) в проекте "Allods Online"
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