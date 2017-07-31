Papa1901

Сергей Степанов Papa1901

 
48 летБеларусь/Минск
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$300
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
FerrisBuller
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$300
10 баллов
6 лет назад
Создать и реализовать маркетинговую компанию для нового проекта.
Всем рекомендую, заказчики с понятными задачами и целями.
Артём обстоятельно и терпеливо реализовывал задумки и изменения. Спасибо, рекомендую!
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