Требуется создать генератор xml-файла на PHP для обработки роботом с другого сайта
- Веб-программирование17 заявокЗакрыт5 лет назад
Я занимаюсь предоставлением доступа к закрытым аукционным площадкам. Мне важно идентифицировать клиентов, делающих ставки на множестве разных аукционных сайтов через мой логин/пароль. Суть проекта- сделать скрипт/робот перехода с моего сайта на закрытый аукцион по продаже ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется сделать следующую работу по парсингу на PHP автомобилей с аукционов :1) Есть написанный парсинг сайта [url=https://www.carsontheweb.com/]https://www.carsontheweb.com/[/url] , но в связи с изменениями дизайна требуется некоторое изменение написанного ранее2) написать парсинг ещё одной аукционной площадки3) написать/настроить робот(скрипт) ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть текущий сайт- landing page на Tilda . Необходимо , ориентируясь на имеющийся дизайн , сделать новый на WordPress . План: - согласовать шаблон - "перенести" из текущего сайта на новый с добавлением ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт6 лет назад
Суть контента, подобно [url=https://vandrouki.by/]https://vandrouki.by[/url] только в мире online -покупок. Подписчик выбирает интересы, а бот должен ему скидывать все "халявы" в мире онлайн-покупок заданной тематикиПрикладное ПО7 заявокЗакрыт6 лет назад
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Ищу компетентного интернет-маркетолога, владеющего современной методологией продвижения. Суть ситуации- сделана лендинг-страница для онлайн-сервиса доставки посылок. Необходимо: - настроить лендинг- страницу в соответствии с требованиями продвижения. - составить и реализовать план маркетинга с учётом рыночной ситуации. Более подробно готов ...Контекстная реклама1 исполнительЗавершен6 лет назад