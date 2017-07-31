Я занимаюсь предоставлением доступа к закрытым аукционным площадкам. Мне важно идентифицировать клиентов, делающих ставки на множестве разных аукционных сайтов через мой логин/пароль. Суть проекта- сделать скрипт/робот перехода с моего сайта на закрытый аукцион по продаже ...