Барчук Богдан Евгеньевич

дата рождения:1987 год, 20го октября.

не женат.

проживаю в городе Одесса.

СПД с 2006 года.

Образование:

1. Учился близко 4лёх лет в Канаде. Закончил CIC (columbia international college) и поступил в

университет UOIT ( www.uoit.ca ) на IT Security факультет.

Английский на уровне.

2. Во время учёты поступил в американский университет и Заочно учился 2 курса в Phoenix University

(phoenix.edu) на специальность Software Engineering

3. Вернувшись в Одессу поступил в академию ШАГ. Проучился там 2 года по специальности

«Администрирование сетей»

4. Спустя год поступил на профессиональные курсы по QA от академии шаг.

5. Каждый год прохожу различного рода тренинг и езжу на конференции по IT.

Работа:

1) Работал переводчиком с английского на русский в компании «Орхидея».

Занимаемая должность - « Переводчик»

Обязанности: Работал с клиентами, перевод.

Что было сделано: Автоматизировал систему общения в чате, написал софт для рассылки сообщений

автоматически участникам. (спаммер)

2) Работал в фирме Zosia Incorporated в городе Одесса.

Занимаемая должность - « Системный администратор»

Что было сделано: Вебсайт ( htp://zosia.com.ua) , его продвижение в топ без финасирования и его

заполнение и модерация. Максимальная посещаемость сайта была 120 человек в день без

финансирования. Также позже поставил, продвинул и заполнил вебсайт

http://tkanishop.com.ua

Позже после написания бухгалтерского софта был поставлен в ряды бухгалтеров.

3) Регионы России

Занимаемая должность - « Консультант по SEO и QA»

Найдя критическую уязвимость на данном сайте был взят на удалённую работу. Помогал вести

Все проекты от:

http://regions.ru/

их там близко 30 и все стоят на однум движке.

Самое большее внимание было выделено на устранение уязвимостей и продвижение

http://74.ru/

Что было сделано: По безопасности: Были устраненны боле 20 багов, 7 критических уязвимостей

По SEO: Посещаемость была увеличена за пол года в 2.5 раза благодаря заполнению ресурса

контентом, правильной закупкой ссылок и оптимизацией страниц. Все действия которые были

сделаны по SEO были непосредственно сказаны мною руководителю проекта.

Посещаемость ресурса когда я заканчивал работу была близко 40 000 и стремительно росла вверх.

4) ShopTop

Занимаемая должность - « SEO»

По рекомендациям был приглашён на работу в http://Shoptop.ru.

Что было сделано:Проработав там некоторое время ( ~ 3 месяца) посещаемость сайта была

увеличина с 2500 до 5000- 6000 посетителей в день. Работа шла без закупки ссылок, а только с

альтернативных источников трафика и внутренней оптимизации и аналитики посетителей и их

интересов. Также была проведена работа по изменению стилистики сайта и по юзабилити.

Мною лично был выведен запрос «интернет-магазин» в топ 5 Google.ru без использования бирж

ссылок.

5) Simexprint

Занимаемая должность - « Разработчик + Продвижение»

Что было сделано: Был разработан вебсайт, который ныне не функционирует ( конфликты интересов

директоров) . Работал по продвижению продукции полиграфии и интернете, за 4 месяца работы

увеличил продажи фирмы в разы и неоднократно помогал решать вопросы по дизайну

(полиграфический дизайн), аналитике и продажам.

6) Биржа кредитов

Занимаемая должность - « QA и контроль кадров»

Ссылка http://bit.ly/S5h83V

Что было сделано: За 2 месяца работы был закончен вебсайт который программисты делали пол года

( затягивали). Были пофикшены более 50 багов в том числе критические. Были написаны планы по

продвижению ресурса и написаны планы по оптимизации ресурса. После окончания работы и

налаживания системы продвижения ресурс достаточно быстро начал себя окупать и пошла работа.

Ресурс выстрелили.

7) Redsoft /Joomla.ru

Был приглашён на работу в компанию Redsoft, Москва на удалённую работу с возможностью переезда

в офис на должность «SEO + Тестер Joomla проектов»

Работал достаточно долго в данной фирме и вёл больше 20 проектов данной фирмы параллельно, в

них входили проекты которые будут перечислены снизу страницы.

Что было сделано: Занимался работой по тестированию движка Joomla который Redsoft порабатывает

и переводит для СНГ, контролю устранения уязвимостей. Было найдено большое кол-во багов и

критических уязвимостей, также были решены вопросы по внутренней оптимизации движка и

устранено огромное количество проблем. Вёл проекты по продвижению проекты с финансированием

от 5000 уе. Принимал участие в тестировании всех проектов фирмы, писал коммерческие

предложения на продвижения, вёл проекты по продвижению, распределял финансирование и писал

отчёты.

8) Free-lance

Вёл более 40 различных проектов на Free-lance.ru, в среднем от недели — месяца проекты. Больше

количество, некоторые проекты я отмечу в разделе проекты снизу страницы. Имею 39 позитивных

отзывов на фрилансе и 7 летнюю регистрации.

9) Имексбанк

Был приглашён на должность « Инженер-программист» в банк по рекомендациям, в реальности QA,

проработал на должности пол года ( полтора месяца официально ) уволился по собственному

желанию несмотря на предложения по увеличению ЗП в два раза и выплате гонораров и

переведению в отдел безопасности на руководящую должность.

Что было сделано: В команде с приведённым мною программистом ПО для более чем 300

сотрудников. Был произведён полный аудит сайта и описан на ~ 15 страницах в котором описаны

более чем 10 уязвимостей сайта из которых 3-4 критические с получением данных из базы и

возможностью получения доступа к серверу (root) ( было продемонстрировано руководству полный

взлом сайта банка). Также были проведены проверки по взлому банкоматов,снифингу банковского

трафика и тд. За время работы в банке было написано больше 50 страниц отчётов по уязвимостям

банковской системы и рекомендациям по устранению их.

10) HAMAHA

Был приглашён на разработку,полное поддержание и продвижение ресурса http://hamaha.net

Что было сделано: Был настроен и поставлен сервер с нуля на физической машине, установлен

движок и оптимизирован под поисковые системы, была проведена работа по юзабилити и

улучшению функционала. Большое внимание было выделено на продвижение ресурса по данной

конкурентной тематике и спустя пол года ресурс получил 1000 посетителей в день. После чего был

его хотели выкупить за 20 000 уе, но хозяин отказался. Уровень монетизации ресурса — от 3000 уе в месяц. Монетизация — курсы по 300 уе. Банерная реклама иногда несёт + 1000 уе. Итоговый

заработок Hamaha.net за год приблизительно 30-40 000 уе.

11) CQR

http://cqr.com.ua

Мой личный проект с 2008 года. Веду,занимаюсь, продвигаю пассивно. Несёт стабильный приток

клиентов по SEO,созданию и различного рода аудитам.

Под проект был выделен целый раздел на Webmasters.ru от администрации ресурса в знак

благодарности за аудиты и сотрудничество.

В данный момент в штате находится 7 человек включая: копирайтер, дизайнер, программист php,

программист python/asp, проект менеджер, верстальщик и я. Стремления захватывать рынок SEO и QA пока нету.

Проекты:

http://energocontract.ru - SEO

http://biostop.ru - SEO

http://redsoft.ru – QA + SEO

http://joomla.ru – QA + SEO

http://imexbank.com.ua - QA

http://cqr.com.ua – Создание + SEO

http://mx-trade.com.ua -Создание + SEO

http://74.ru – SEO + Поиск уязвиостей

http://regions.ru – Поиск уязвимостей

http://maonline.ru - SEO

http://peekaboo.in.ua - SEO

http://zosia.com.ua – Создание + SEO

http://tkanishop.com.ua – Создание + SEO

http://birjakreditov.ru – QA + SEO

http://generalfilm.ru - SEO

http://parlam.kz – Поиск уязвимостей

http://akorda.kz – Поиск уязвимостей + SEO

http://winez.ru – Создание + SEO

http://restorany.od.ua – Создание + SEO

http://gispal.com.ua – Создание + SEO

http://hamaha.net – Создание + SEO

http://globaltop.com.ua — Поддержка + SEO

http://pos.ua – Поиск уязвимостей

http://webmasters.ru – SEO + QA

http://123-realty.ru -Поиск уязвимостей

http://xaker.name – SEO + QA

http://billiardclub.od.ua – SEO

http://shoptop.com.ua – SEO + QA

Это сугубо мои проекты, которые вёл лично я, без сторонней помощи и ребят из CQR.

Под SEO подразумевается все типы анализов в том числе юзабилити, также планирование и

аналитика.

И ещё много — много мелких проектов, на которых я проводил консультации по

развитию и оптимизации, проверял на уязвимости и тд.

Я никогда не ставил себе цель вывести запрос или ещё что-либо, Я всегда

основывался на работе с клиентом и его бюджете. И очень часто этот бюджет не

позволял выводить ВЧ запросы или был слишком ограничен для достижения более

лучших результатов. Но когда позволял — мы это непременно делали.

Я работаю огромным количеством способов:

строю саттелиты,работаю с соц сетями,настраиваю RSS трансляции, работаю с

контексной рекламой,грамотно делаю оптимизацию ресурса, имею своего

копирайтера,который обучен написанию правильных SEO статей,грамотно и логично

составляю семантическое ядро,Знаю все биржи по работе с ссылками и

статьями,работаю с ними, продвигаю посредствам спама на почту(которая сграблена

с форумов например), умею делать хороший анализ юзабилити с детальным

отчётом,всегда настраиваю системы статистики на ресурсе и многое-многое другое.

Всегда росту,всегда стремлюсь к лучшему и совершенствую себя каждый день.

QA/Защита информации:

1.проверки веб-сайтов на уязвимости (атаки извне)

2.Работа с автоматическими тестерами уязвимости

3. Настройка сканеров уязвимости серверов, нахождение дыр в безопасности серверов.

4.Работа с Linux Системами,в частности Ubuntu Desktop,Ubuntu Server,Fedora.

5. Манулальный тестинг.

6.Проверка на внедрение sql иньекций, XSS,php include,фильтрация запросов.

7.Опыт по борьбе с DDos Атаками. Методы борьбы.

8.Лечение вирусов мануально. Нахождение и уничтожение.

9.Борьба со спамом. Методы борьбы со спамом>

10.Криптография.

11.Борьба со взломом wi-fi сетей.

12. Аудит сайта и отчётность по его безопасности

13.мониторинг безопасности сайта. Работа с логами.

14.Разработка политики безопасности для компании.

15. Bugtrack

16. Сниффинг сетей. Анализ пакетов.

SEO и продвижение:

1. Аудит сайта

2.Анализ юзабилити сайта

3.Комплексная оптимизация сайта,подготовка к индексации и притоку клиентов. Оптимизация

изображений.

4.Заполнение сайта контентом - правильным и подготовленным специально для продвижения.

5.Анализ конкурентов,анализ рынка.

6.Подбор ключевых слов для продвижения

7.Продвижение статьями

8.Закупка трастовых ссылок.

9.Работа с автосабмитерами (as,хруммер,bposter и др)

10.Наращивание ссылочной массы

11.Работа с центрами вебмастер яндекс,google,метрика.

12.Поддержка в топе

13.Регистрация в каталогах,топах,поисковых машинах

14.работа с соц закладками

15. Знание и работа с SMM/SMO

16. Отчётность о проделанной работе.

17. Контроль качества трафика

18. Перелинковки внешние и внутренние

19.Планировка и отчётность

20.Выводы из под фильтров

21.Работа по уничножению конкурентов

22.Работа с медийной рекламой

23. Контексная реклама.

24.Мониторинг посетителей, аналитика действий.

25. Целевые SMS рассылки

26. Целевые EMAIL рассылки

27. Работа с отзывами.

28. Решение вопросов долгой индексации

29. RSS трансляции3

30. Работа по захвату чужой аудитории.

31. Сателитостроение.

Интересные Взломы и найденные уязвимости:

Авизо. - SQL inj + попадение в админку

Имексбанк. - SQL inj + попадение в админку

Google — XSS в поиске на страницах пользователей

Microsoft — XSS в Bing поиске ( Есть официальная благодарность)

Forum.od.ua – SQL иньекция + брут htaccess, попадение в админку, залив шела.

Bank of Canada – XSS.

Альфабанк — XSS.

UOIT – Взлом Secure Exap ПО.

VMWARE – Обход лицензии.

10 + государственных сайтов.

15 + сайтов по заказам которые не уполномочен называть.