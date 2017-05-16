Барчук Богдан Евгеньевич
дата рождения:1987 год, 20го октября.
не женат.
проживаю в городе Одесса.
СПД с 2006 года.
Образование:
1. Учился близко 4лёх лет в Канаде. Закончил CIC (columbia international college) и поступил в
университет UOIT ( www.uoit.ca ) на IT Security факультет.
Английский на уровне.
2. Во время учёты поступил в американский университет и Заочно учился 2 курса в Phoenix University
(phoenix.edu) на специальность Software Engineering
3. Вернувшись в Одессу поступил в академию ШАГ. Проучился там 2 года по специальности
«Администрирование сетей»
4. Спустя год поступил на профессиональные курсы по QA от академии шаг.
5. Каждый год прохожу различного рода тренинг и езжу на конференции по IT.
Работа:
1) Работал переводчиком с английского на русский в компании «Орхидея».
Занимаемая должность - « Переводчик»
Обязанности: Работал с клиентами, перевод.
Что было сделано: Автоматизировал систему общения в чате, написал софт для рассылки сообщений
автоматически участникам. (спаммер)
2) Работал в фирме Zosia Incorporated в городе Одесса.
Занимаемая должность - « Системный администратор»
Что было сделано: Вебсайт ( htp://zosia.com.ua) , его продвижение в топ без финасирования и его
заполнение и модерация. Максимальная посещаемость сайта была 120 человек в день без
финансирования. Также позже поставил, продвинул и заполнил вебсайт
Позже после написания бухгалтерского софта был поставлен в ряды бухгалтеров.
3) Регионы России
Занимаемая должность - « Консультант по SEO и QA»
Найдя критическую уязвимость на данном сайте был взят на удалённую работу. Помогал вести
Все проекты от:
их там близко 30 и все стоят на однум движке.
Самое большее внимание было выделено на устранение уязвимостей и продвижение
Что было сделано: По безопасности: Были устраненны боле 20 багов, 7 критических уязвимостей
По SEO: Посещаемость была увеличена за пол года в 2.5 раза благодаря заполнению ресурса
контентом, правильной закупкой ссылок и оптимизацией страниц. Все действия которые были
сделаны по SEO были непосредственно сказаны мною руководителю проекта.
Посещаемость ресурса когда я заканчивал работу была близко 40 000 и стремительно росла вверх.
4) ShopTop
Занимаемая должность - « SEO»
По рекомендациям был приглашён на работу в http://Shoptop.ru.
Что было сделано:Проработав там некоторое время ( ~ 3 месяца) посещаемость сайта была
увеличина с 2500 до 5000- 6000 посетителей в день. Работа шла без закупки ссылок, а только с
альтернативных источников трафика и внутренней оптимизации и аналитики посетителей и их
интересов. Также была проведена работа по изменению стилистики сайта и по юзабилити.
Мною лично был выведен запрос «интернет-магазин» в топ 5 Google.ru без использования бирж
ссылок.
5) Simexprint
Занимаемая должность - « Разработчик + Продвижение»
Что было сделано: Был разработан вебсайт, который ныне не функционирует ( конфликты интересов
директоров) . Работал по продвижению продукции полиграфии и интернете, за 4 месяца работы
увеличил продажи фирмы в разы и неоднократно помогал решать вопросы по дизайну
(полиграфический дизайн), аналитике и продажам.
6) Биржа кредитов
Занимаемая должность - « QA и контроль кадров»
Ссылка http://bit.ly/S5h83V
Что было сделано: За 2 месяца работы был закончен вебсайт который программисты делали пол года
( затягивали). Были пофикшены более 50 багов в том числе критические. Были написаны планы по
продвижению ресурса и написаны планы по оптимизации ресурса. После окончания работы и
налаживания системы продвижения ресурс достаточно быстро начал себя окупать и пошла работа.
Ресурс выстрелили.
7) Redsoft /Joomla.ru
Был приглашён на работу в компанию Redsoft, Москва на удалённую работу с возможностью переезда
в офис на должность «SEO + Тестер Joomla проектов»
Работал достаточно долго в данной фирме и вёл больше 20 проектов данной фирмы параллельно, в
них входили проекты которые будут перечислены снизу страницы.
Что было сделано: Занимался работой по тестированию движка Joomla который Redsoft порабатывает
и переводит для СНГ, контролю устранения уязвимостей. Было найдено большое кол-во багов и
критических уязвимостей, также были решены вопросы по внутренней оптимизации движка и
устранено огромное количество проблем. Вёл проекты по продвижению проекты с финансированием
от 5000 уе. Принимал участие в тестировании всех проектов фирмы, писал коммерческие
предложения на продвижения, вёл проекты по продвижению, распределял финансирование и писал
отчёты.
8) Free-lance
Вёл более 40 различных проектов на Free-lance.ru, в среднем от недели — месяца проекты. Больше
количество, некоторые проекты я отмечу в разделе проекты снизу страницы. Имею 39 позитивных
отзывов на фрилансе и 7 летнюю регистрации.
9) Имексбанк
Был приглашён на должность « Инженер-программист» в банк по рекомендациям, в реальности QA,
проработал на должности пол года ( полтора месяца официально ) уволился по собственному
желанию несмотря на предложения по увеличению ЗП в два раза и выплате гонораров и
переведению в отдел безопасности на руководящую должность.
Что было сделано: В команде с приведённым мною программистом ПО для более чем 300
сотрудников. Был произведён полный аудит сайта и описан на ~ 15 страницах в котором описаны
более чем 10 уязвимостей сайта из которых 3-4 критические с получением данных из базы и
возможностью получения доступа к серверу (root) ( было продемонстрировано руководству полный
взлом сайта банка). Также были проведены проверки по взлому банкоматов,снифингу банковского
трафика и тд. За время работы в банке было написано больше 50 страниц отчётов по уязвимостям
банковской системы и рекомендациям по устранению их.
10) HAMAHA
Был приглашён на разработку,полное поддержание и продвижение ресурса http://hamaha.net
Что было сделано: Был настроен и поставлен сервер с нуля на физической машине, установлен
движок и оптимизирован под поисковые системы, была проведена работа по юзабилити и
улучшению функционала. Большое внимание было выделено на продвижение ресурса по данной
конкурентной тематике и спустя пол года ресурс получил 1000 посетителей в день. После чего был
его хотели выкупить за 20 000 уе, но хозяин отказался. Уровень монетизации ресурса — от 3000 уе в месяц. Монетизация — курсы по 300 уе. Банерная реклама иногда несёт + 1000 уе. Итоговый
заработок Hamaha.net за год приблизительно 30-40 000 уе.
11) CQR
Мой личный проект с 2008 года. Веду,занимаюсь, продвигаю пассивно. Несёт стабильный приток
клиентов по SEO,созданию и различного рода аудитам.
Под проект был выделен целый раздел на Webmasters.ru от администрации ресурса в знак
благодарности за аудиты и сотрудничество.
В данный момент в штате находится 7 человек включая: копирайтер, дизайнер, программист php,
программист python/asp, проект менеджер, верстальщик и я. Стремления захватывать рынок SEO и QA пока нету.
Проекты:
http://energocontract.ru - SEO
http://biostop.ru - SEO
http://redsoft.ru – QA + SEO
http://joomla.ru – QA + SEO
http://cqr.com.ua – Создание + SEO
http://mx-trade.com.ua -Создание + SEO
http://74.ru – SEO + Поиск уязвиостей
http://regions.ru – Поиск уязвимостей
http://maonline.ru - SEO
http://peekaboo.in.ua - SEO
http://zosia.com.ua – Создание + SEO
http://tkanishop.com.ua – Создание + SEO
http://birjakreditov.ru – QA + SEO
http://generalfilm.ru - SEO
http://parlam.kz – Поиск уязвимостей
http://akorda.kz – Поиск уязвимостей + SEO
http://winez.ru – Создание + SEO
http://restorany.od.ua – Создание + SEO
http://gispal.com.ua – Создание + SEO
http://hamaha.net – Создание + SEO
http://globaltop.com.ua — Поддержка + SEO
http://pos.ua – Поиск уязвимостей
http://webmasters.ru – SEO + QA
http://123-realty.ru -Поиск уязвимостей
http://xaker.name – SEO + QA
http://billiardclub.od.ua – SEO
http://shoptop.com.ua – SEO + QA
Это сугубо мои проекты, которые вёл лично я, без сторонней помощи и ребят из CQR.
Под SEO подразумевается все типы анализов в том числе юзабилити, также планирование и
аналитика.
И ещё много — много мелких проектов, на которых я проводил консультации по
развитию и оптимизации, проверял на уязвимости и тд.
Я никогда не ставил себе цель вывести запрос или ещё что-либо, Я всегда
основывался на работе с клиентом и его бюджете. И очень часто этот бюджет не
позволял выводить ВЧ запросы или был слишком ограничен для достижения более
лучших результатов. Но когда позволял — мы это непременно делали.
Я работаю огромным количеством способов:
строю саттелиты,работаю с соц сетями,настраиваю RSS трансляции, работаю с
контексной рекламой,грамотно делаю оптимизацию ресурса, имею своего
копирайтера,который обучен написанию правильных SEO статей,грамотно и логично
составляю семантическое ядро,Знаю все биржи по работе с ссылками и
статьями,работаю с ними, продвигаю посредствам спама на почту(которая сграблена
с форумов например), умею делать хороший анализ юзабилити с детальным
отчётом,всегда настраиваю системы статистики на ресурсе и многое-многое другое.
Всегда росту,всегда стремлюсь к лучшему и совершенствую себя каждый день.
QA/Защита информации:
1.проверки веб-сайтов на уязвимости (атаки извне)
2.Работа с автоматическими тестерами уязвимости
3. Настройка сканеров уязвимости серверов, нахождение дыр в безопасности серверов.
4.Работа с Linux Системами,в частности Ubuntu Desktop,Ubuntu Server,Fedora.
5. Манулальный тестинг.
6.Проверка на внедрение sql иньекций, XSS,php include,фильтрация запросов.
7.Опыт по борьбе с DDos Атаками. Методы борьбы.
8.Лечение вирусов мануально. Нахождение и уничтожение.
9.Борьба со спамом. Методы борьбы со спамом>
10.Криптография.
11.Борьба со взломом wi-fi сетей.
12. Аудит сайта и отчётность по его безопасности
13.мониторинг безопасности сайта. Работа с логами.
14.Разработка политики безопасности для компании.
15. Bugtrack
16. Сниффинг сетей. Анализ пакетов.
SEO и продвижение:
1. Аудит сайта
2.Анализ юзабилити сайта
3.Комплексная оптимизация сайта,подготовка к индексации и притоку клиентов. Оптимизация
изображений.
4.Заполнение сайта контентом - правильным и подготовленным специально для продвижения.
5.Анализ конкурентов,анализ рынка.
6.Подбор ключевых слов для продвижения
7.Продвижение статьями
8.Закупка трастовых ссылок.
9.Работа с автосабмитерами (as,хруммер,bposter и др)
10.Наращивание ссылочной массы
11.Работа с центрами вебмастер яндекс,google,метрика.
12.Поддержка в топе
13.Регистрация в каталогах,топах,поисковых машинах
14.работа с соц закладками
15. Знание и работа с SMM/SMO
16. Отчётность о проделанной работе.
17. Контроль качества трафика
18. Перелинковки внешние и внутренние
19.Планировка и отчётность
20.Выводы из под фильтров
21.Работа по уничножению конкурентов
22.Работа с медийной рекламой
23. Контексная реклама.
24.Мониторинг посетителей, аналитика действий.
25. Целевые SMS рассылки
26. Целевые EMAIL рассылки
27. Работа с отзывами.
28. Решение вопросов долгой индексации
29. RSS трансляции3
30. Работа по захвату чужой аудитории.
31. Сателитостроение.
Интересные Взломы и найденные уязвимости:
Авизо. - SQL inj + попадение в админку
Имексбанк. - SQL inj + попадение в админку
Google — XSS в поиске на страницах пользователей
Microsoft — XSS в Bing поиске ( Есть официальная благодарность)
Forum.od.ua – SQL иньекция + брут htaccess, попадение в админку, залив шела.
Bank of Canada – XSS.
Альфабанк — XSS.
UOIT – Взлом Secure Exap ПО.
VMWARE – Обход лицензии.
10 + государственных сайтов.
15 + сайтов по заказам которые не уполномочен называть.