Работа с графикой, монтаж и озвучка видео
Образование высшее, факультет информационные системы, специальность инженер программист. Работа с графикой, 3D-графикой, видео. Владею Adobe PhotoShop, Adobe Premiere, Adobe After Effects, Autodesk 3ds Max, CorelDRAW.
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Портфолио
- Старение фото164 просмотра
- Монтаж ролика с экшн камеры + озвучка170 просмотров
Видеомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$3/час
от $2от 1 часа
нет рейтинга