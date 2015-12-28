Papakite

Роман Лялько Papakite

 
43 годаРоссия/Сыктывкар
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Работа с графикой, монтаж и озвучка видео

Образование высшее, факультет информационные системы, специальность инженер программист. Работа с графикой, 3D-графикой, видео. Владею Adobe PhotoShop, Adobe Premiere, Adobe After Effects, Autodesk 3ds Max, CorelDRAW.

CorelDRAW3ds MaxPhotoshopAfter Effects
Портфолио
Видеомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$3/час
от $2от 1 часа
нет рейтинга