Papanya328

Качество! Срок! Гарантия
Пишу качественно и в срок:
- авторские произведения (проза, стихи)
- копирайтинг
- современные слоганы
В работе применяю художественный или деловой стиль, а также аналитическое и креативное мышление.
НЕ ВЫПОЛНЯЮ ЗАКАЗ:
- для личностей, которые сами не знают , чего хотят
- бесплатно (даже если он тестовый)
- для заказчиков, которые задают лишние вопросы (не по существу или не по работе)
Особые характеристики: ответственность, универсальность, целеустремленность, быстрая адаптация к новой ситуации.