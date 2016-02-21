Papanya328

Качество! Срок! Гарантия

Пишу качественно и в срок:

- авторские произведения (проза, стихи)

- копирайтинг

- современные слоганы

В работе применяю художественный или деловой стиль, а также аналитическое и креативное мышление.

НЕ ВЫПОЛНЯЮ ЗАКАЗ:

- для личностей, которые сами не знают , чего хотят

- бесплатно (даже если он тестовый)

- для заказчиков, которые задают лишние вопросы (не по существу или не по работе)

Особые характеристики: ответственность, универсальность, целеустремленность, быстрая адаптация к новой ситуации.