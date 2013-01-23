Papirys12

Александр Papirys12

 
30 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Копирайтер. Студент журфака.

Учусь на факультете журналистики. Имеются опубликованные статьи.

Копирайтинг
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $35
от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга