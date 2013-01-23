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Александр
Papirys12
Papirys12
30 лет
12 лет на
фриланс
-бирже
Был
12 лет назад
Копирайтер. Студент журфака.
Учусь на факультете журналистики. Имеются опубликованные статьи.
Действие аккаунта приостановлено!
Копирайтинг
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $35
от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
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Цены на услуги
3
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