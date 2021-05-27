Работа с текстом, оформление презентаций, учебных материалов. Подробный список навыков в резюме.

Кричащий заголовок!

Приветствую вас, возможный заказчик!

Меня зовут Анастасия. Позвольте рассказать Вам, чем я могу быть полезна:

1. Создаю презентации под любые нужды: для конференций, совещаний, вебинаров и других потребностей.

2. Разрабатываю тренинги, программы вебинаров и методологическое наполнение для любых видов обучений. Создание полного комплекса или отдельных составляющих: мануал и карта тренинга, презентация, раздаточные материалы (тетради, кейсы).

При необходимости возможно проведение вебинаров/тренингов, если это необходимо.

4. Так же, в данный момент изучаю SMM и дизайн сайтов. В данных направлениях только начинаю свой путь, поэтому готова сотрудничать на лояльных условиях, чтобы быть полезной и Вам и развивать свои навыки в новых сферах.

Готова к новым и интересным предложениям! Всегда соблюдаю дедлайны и ваши пожелания :)

Подробнее с примерами работ по оформлению можно ознакомиться в портфолио.

Благодарю за проявленный интерес!