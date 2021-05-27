Кричащий заголовок!
Приветствую вас, возможный заказчик!
Меня зовут Анастасия. Позвольте рассказать Вам, чем я могу быть полезна:
1. Создаю презентации под любые нужды: для конференций, совещаний, вебинаров и других потребностей.
2. Разрабатываю тренинги, программы вебинаров и методологическое наполнение для любых видов обучений. Создание полного комплекса или отдельных составляющих: мануал и карта тренинга, презентация, раздаточные материалы (тетради, кейсы).
При необходимости возможно проведение вебинаров/тренингов, если это необходимо.
4. Так же, в данный момент изучаю SMM и дизайн сайтов. В данных направлениях только начинаю свой путь, поэтому готова сотрудничать на лояльных условиях, чтобы быть полезной и Вам и развивать свои навыки в новых сферах.
Готова к новым и интересным предложениям! Всегда соблюдаю дедлайны и ваши пожелания :)
Подробнее с примерами работ по оформлению можно ознакомиться в портфолио.
Благодарю за проявленный интерес!
Портфолио
- Логотип для канала92 просмотра
- Тетрадь стажёра, созданная в PowerPoint131 просмотр
- Коммуникации для рассылок.92 просмотра
- Я не волшебник, я только учусь.72 просмотра
- Презентация "о себе"97 просмотров