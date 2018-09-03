Илья Лозовский Paranoid_CreatorParanoid_Creator
- Отличный уровень владения Adobe Photoshop, Adobe Illustrator;
- Владею основами HTML, CSS;
- Операционные системы Windows, Linux;
- Работа с офисными программами Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook
Express.
- Английский язык на уровне чтения и понимания тех. документации;
- Работаю с векторной и растровой графикой;
- Создание макетов веб-страниц;
- Разработка дизайна сайтов, landing Page;
- Создание фирменного стиля, логотипов, листовок, визиток и любой типографической продукции;
- Владею знанием основ типографики, композиции, колористики.
- Наделён наличием художественного вкуса;
- Креативное мышление и творческий подход к поставленным задачам;
- Адекватный перфекционист,внимателен к мелким деталям;
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