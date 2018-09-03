Создание макетов веб-страниц; Разработка дизайна сайтов, landing Page.

- Отличный уровень владения Adobe Photoshop, Adobe Illustrator;

- Владею основами HTML, CSS;

- Операционные системы Windows, Linux;

- Работа с офисными программами Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook

Express.

- Английский язык на уровне чтения и понимания тех. документации;

- Работаю с векторной и растровой графикой;

- Создание макетов веб-страниц;

- Разработка дизайна сайтов, landing Page;

- Создание фирменного стиля, логотипов, листовок, визиток и любой типографической продукции;

- Владею знанием основ типографики, композиции, колористики.

- Наделён наличием художественного вкуса;

- Креативное мышление и творческий подход к поставленным задачам;

- Адекватный перфекционист,внимателен к мелким деталям;