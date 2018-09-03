Paranoid_Creator

Илья Лозовский Paranoid_Creator

 
34 годаУкраина/Николаев
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Создание макетов веб-страниц; Разработка дизайна сайтов, landing Page.

-  Отличный уровень владения Adobe Photoshop, Adobe Illustrator;

-  Владею основами HTML, CSS;

- Операционные системы Windows, Linux;

- Работа с офисными программами Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook

Express.

-  Английский язык на уровне чтения и понимания тех. документации;

-  Работаю с векторной и растровой графикой;

-  Создание макетов веб-страниц;

-  Разработка дизайна сайтов, landing Page;

-  Создание фирменного стиля, логотипов, листовок, визиток и любой типографической продукции;

-  Владею знанием основ типографики, композиции, колористики.

-  Наделён наличием художественного вкуса;

-  Креативное мышление и творческий подход к поставленным задачам;

-  Адекватный перфекционист,внимателен к мелким деталям;

Дизайн сайтаHTMLCSSLinuxPowerPointIllustratorPhotoshop
Портфолио