Начинающий фрилансер
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Имеется опыт работы с HTML, CSS, PS, не большой опыт в Sony Vegas.
Имеется опыт в озвучивании видео, создании обзоров( Игры, Фильмы ), сбор и обработка контента, подбор музыкального сопровождения.
Так же предоставляю услугу раскрутки групп в "ВКонтакте" и их администрирование.
Действие аккаунта приостановлено!