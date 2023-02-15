Парсинг, разработка Telegram-ботов

Специализируюсь на парсинге и автоматизации бизнес-процессов.



Помогаю организациям и предпринимателям оптимизировать процесс сбора и обработки данных, а также мониторить цены конкурентов и автоматизировать процесс оперативного получения информации с помощью ботов.



• парсинг (разовые и периодические выгрузки) в xlsx/csv/xml/sql;

• разработка программ для уведомления о появлении/изменении товаров/событий на сайтах;

• разработка ботов для Telegram (aiogram, telethon, Python);

• создание сайтов и веб-приложений на Django/Python.



С предложениями работы можно писать напрямую по контактам.

Примеры работ можно найти на сайте.

https://parsemachine.com/

https://www.youtube.com/parsemachine