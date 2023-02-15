Парсинг, разработка Telegram-ботов
Специализируюсь на парсинге и автоматизации бизнес-процессов.
Помогаю организациям и предпринимателям оптимизировать процесс сбора и обработки данных, а также мониторить цены конкурентов и автоматизировать процесс оперативного получения информации с помощью ботов.
• парсинг (разовые и периодические выгрузки) в xlsx/csv/xml/sql;
• разработка программ для уведомления о появлении/изменении товаров/событий на сайтах;
• разработка ботов для Telegram (aiogram, telethon, Python);
• создание сайтов и веб-приложений на Django/Python.
С предложениями работы можно писать напрямую по контактам.
Примеры работ можно найти на сайте.
https://parsemachine.com/
https://www.youtube.com/parsemachine