ParseHelp

Дмитрий ParseHelp

 
28 летКазахстан/Астана
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Парсинг, разработка Telegram-ботов

Специализируюсь на парсинге и автоматизации бизнес-процессов.

Помогаю организациям и предпринимателям оптимизировать процесс сбора и обработки данных, а также мониторить цены конкурентов и автоматизировать процесс оперативного получения информации с помощью ботов.

парсинг (разовые и периодические выгрузки) в xlsx/csv/xml/sql;
разработка программ для уведомления о появлении/изменении товаров/событий на сайтах;
разработка ботов для Telegram (aiogram, telethon, Python);
создание сайтов и веб-приложений на Django/Python.

С предложениями работы можно писать напрямую по контактам.
Примеры работ можно найти на сайте.
https://parsemachine.com/
https://www.youtube.com/parsemachine

PythonDjango