Качественный парсинг пользователей сообществ ВК. (ID,тел.почта,ФБ,Twitter)

Здравствуйте уважаемые покупатели! Я вам предлагаю качественны сбор информации о пользователях с сообществ ВКонтакте. ВЫ получите: - 1 файл c ID всех пользователей сообщества ( сообщество которое вы предоставите )- 1 файл c ID пользователей сообщества и их номерами телефона- 1 файл c ID пользователей сообщества и их адресом почты- 1 файл c ID пользователей сообщества и их аккаунтами "Skype"- 1 файл c ID пользователей сообщества и их аккаунтами в Facebook- 1 файл c ID пользователей сообщества и их аккаунтами в TwitterНомера телефонов, почта и аккаунты Скайп, ФБ, Twitter только тех пользователей у которых указаны в своих контактах. Пользователи заполнившие свои полные данные в соц. сетях в 95% случаев являются

качественной аудиторией и серьёзно относятся к своим аккаунтам ( тем

самым фейковые аккаунты, боты и спамеры, сведены к минимуму ) в основном

это давно зарегистрированные и постоянно посещающие свою страницу и

сообщества, либо новореги планирующие долгосрочное пребывание в данной

соц. сети. Стоимость: 10$

важно: Цена предусматривает группу до 500 000 участников. Если группа больше, то каждые 100 000 + 2$

От вас требуется только название сообщества и его ID

Если у вас возникнут вопросы: в связи с большой разницей по времени просьба писать

строго с 22: 00 до 15: 00 ( с 15: 00 до 22: 00 сплю ) по МСК.