Здравствуйте уважаемые покупатели! Я вам предлагаю качественны сбор информации о пользователях с сообществ ВКонтакте. ВЫ получите: - 1 файл c ID всех пользователей сообщества ( сообщество которое вы предоставите )- 1 файл c ID пользователей сообщества и их номерами телефона- 1 файл c ID пользователей сообщества и их адресом почты- 1 файл c ID пользователей сообщества и их аккаунтами "Skype"- 1 файл c ID пользователей сообщества и их аккаунтами в Facebook- 1 файл c ID пользователей сообщества и их аккаунтами в TwitterНомера телефонов, почта и аккаунты Скайп, ФБ, Twitter только тех пользователей у которых указаны в своих контактах. Пользователи заполнившие свои полные данные в соц. сетях в 95% случаев являются
качественной аудиторией и серьёзно относятся к своим аккаунтам ( тем
самым фейковые аккаунты, боты и спамеры, сведены к минимуму ) в основном
это давно зарегистрированные и постоянно посещающие свою страницу и
сообщества, либо новореги планирующие долгосрочное пребывание в данной
соц. сети. Стоимость: 10$
важно: Цена предусматривает группу до 500 000 участников. Если группа больше, то каждые 100 000 + 2$
От вас требуется только название сообщества и его ID
Если у вас возникнут вопросы: в связи с большой разницей по времени просьба писать
строго с 22: 00 до 15: 00 ( с 15: 00 до 22: 00 сплю ) по МСК.