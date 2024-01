Partner1953

Где заработать? ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ КАК НАЧАТЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ

Слив трафика на PPC

Данный пост будет про то, как можно сливать трафик на PPC и заработать немного деньг. До этого было всё очень примитивно и просто: добываем трафик, ставим редирект на фид с кеем что тебе нужно, и в итоге получаем деньги. Потом уже начали появляться …

Отжимаем свою копейку с варезников

Не люблю я варезники, и все потому что наверно не умею я их готовить. Часто мне рассказывают как это круто и что можно иметь их десяток-два и будет постоянно капать доход, давай сделаем вместе - я говорю – не не не, вот думаешь так – делай, а я пас. У меня есть их пяток вроде, и то мучаюсь – не как по толковому не выжму с них, а пара-сотен баксиков с одного это не доход, доход это когда рука чувствует вес и зажим для денег …

"Учимся работать в Дейтинге – Dating Help ", радует тот факт что многие из тех кто начал работать с дейтом после первой части статьи уже получаю доход, кто то пока что десятки центов, но уже с десяток человек получили первые проплаты в 25$ и 40$, несколько перешагнули в сотню баксов. Сам факт этого радует, что и я писал не для пустоты иФарма - just what the doctor ordered?

что это начали применять….

Учимся работать в Дейтинге – Dating

Данная статья целиком и полностью будет посвящена новичкам в сфере дейтинга, и даже не просто дейтинга, а тем кто делает первые шаги в буржунете или думает сделать первый шаг. Дейтинг выбран как разумный компромисс для стартСофт жил, софт жив, софт будет жить

а в буржунете, ….

Качаем деньги медиапроводами

И опять Киновип, ну что ту поделать если он на рынке продажи видео для буржуев «намбер Ван». С момента публикации первого обзора о киновипе «Отжимаем с …..

Drugrevenue+Klikadvertising=$$$$

Эта статья посвящена очень интересной и актуальной для многих теме – как сконвертить покупной трафик. И мы будем не просто его конвертить на каком то простом примере, где не надо думать, а достаточно просто купить и слить, а…….

НЕ тормози в Фарме бабки руби

В последние дни опять “серым вебмастерам» настучали по голове, опять они наступили на те же грабли, опять потерянные пачки килобаксов, опять коньяк и маты. Много слов «опять» - это я о том что ситуация конца лета когда накрылся билинг 30+ ….

Эксперимент с сапой закончен – сотка

Сегодня наконец закончен эксперимент с сапой , который по моим прогнозам должен был закончиться еще месяц назад но увы только сейчас, задержка на месяц по трем причинам: …..

T3Leads - Pay Per Lead - рубим капусту

В нашем нелегком деле seo/вебера/трафера очень важно дифференцировать свои заработки, что в один «черный» день не оказаться с пустыми карманами и судорожной мыслю что делать, куда бежать – где заработать.

Поисковая оптимизация

же надо собираться в путь дорогу на Global Gathering в Киев, но на глаза попалась книга которую мне передавали для прочтения и просили написать отзыв. Ну чтож не буду откладывать на потом что можно сделать прямо сейчас. Собственно речь идет о книге: «Поисковая оптимизация – Практическое руководство по продвижению сайта в …

Как Google PageRank влияет на

ранжирование

Рэнд Фишкин в рамках иллюстрированной публикации на SeoMoz задается вопросом - стоит ли уделять показателям тулбарного PR страниц сайта столько внимания, сколько ему обычно уделяют оптимизаторы? …

Сложность ключевого слова и размер

сайта

Когда речь заходила о конкурентоспособных ключевых словах Вы, наверное, задавались вопросом о том, какие сайты предпочитает Google? Отдает ли предпочтение большим сайтам? …

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ КАК НАЧАТЬ

1) Попробовать найти из списка свободных с ТИЦ

это списки освобождающихся, но в архиве есть и свободные с ТИЦ

нужно см. вебархив, историю, предпочтение зарубежки, dmoz, ЯК, сайтам фирм (проверять клей)

2) перехватить сложно но возможно (работа с кроном)

3) использовать простую методику халявные обратки

4) при работе с блогами в силу новых введений Яндекса по поводу nofollow старайтесь оставить ссылку не ячейке сайт, а все таки в самом посте

5) ЯК дает самый быстрый, белый и долгий ТИЦ

БАН: ЛУЧШЕ ИЗБЕЖАТЬ, А МОЖНО И НЕ ПОПАДАТЬ

Если попали, то определитесь:

1) если фильтр (автобан), несколько критериев

- сайт все таки частично есть

- ушел вместе с ЯВ

- робот все же приходит

То спасти можно перестановками и обновлением….

На счет контента, как вариант

1) Заходите в Яндекс каталог

2) Выбираете тематику

3) Из нее самый большой сайт

4) Выбираете раздел (ы)

5) Парсите в зависимости от скрипта

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ

1.YC - ЯК тема – 100% успех

2. Plati тема – продвижение товара, услуги и сайта

3. File тема – продвижение за счет файлообмеников (варезников)

4. LG – тема, раскрутка через ЖЖ

5.DMOZ – тема, делайте СДЛ

6.Find – тема, найти домен из списка

7.Free – тема, получения быстрых обраток легко и бесплатно, много и сразу

8.Allsub 5 / 4.7 каталоги и статьи

9.Perexvat - Перехват освобождающихся доменов с ТИЦ

- по зонам com, net, org, biz, info

info с 12-00 по 13-00 по МСК

org c 16-30 по 17-30 по МСК

biz c 19-00 по 20-00 по МСК

com, net с 20-00 по 22-30 по МСК

в связи с переводом часов, может смещаться на час

10. DLE – постинг с ссылкой на свой сайт

11.Search – скрипт и программа поиска свободных доменов с ТИЦ

12. XSS – аналог халявных обраток

13. Ucoz форумы – аналог ЯК темы

14. Social – социальные закладки

15. Catalog - каталог на субдомене, оптимальнее данную методику использовать в настоящее время для каталога статей

