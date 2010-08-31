Partner1953

Мне нужно выбрать старый домен ЯК и заказать парсинг. Схема работы: В комплексе написано: На счет контента, как вариант, Заходите в Яндекс каталог, Выбираете тематику, Из нее самый большой сайт, Выбираете раздел (ы), ...
Где заработать? /ПАРТНЕРКИ/,[email protected]
Слив трафика на PPC
Данный пост будет про то, как можно сливать трафик на PPC и заработать немного деньг. До этого было всё очень примитивно и просто: добываем трафик, ставим редирект на фид с кеем что тебе нужно, и в итоге получаем деньги. Потом уже начали появляться …
Отжимаем свою копейку с варезников
Не люблю я варезники, и все потому что наверно не умею я их готовить. Часто мне рассказывают как это круто и что можно иметь их десяток-два и будет постоянно капать доход, давай сделаем вместе - я говорю – не не не, вот думаешь так – делай, а я пас. У меня есть их пяток вроде, и то мучаюсь – не как по толковому не выжму с них, а пара-сотен баксиков с одного это не доход, доход это когда рука чувствует вес и зажим для денег …
"Учимся работать в Дейтинге – Dating Help ", радует тот факт что многие из тех кто начал работать с дейтом после первой части статьи уже получаю доход, кто то пока что десятки центов, но уже с десяток человек получили первые проплаты в 25$ и 40$, несколько перешагнули в сотню баксов. Сам факт этого радует, что и я писал не для пустоты иФарма - just what the doctor ordered?
что это начали применять….
Учимся работать в Дейтинге – Dating
Данная статья целиком и полностью будет посвящена новичкам в сфере дейтинга, и даже не просто дейтинга, а тем кто делает первые шаги в буржунете или думает сделать первый шаг. Дейтинг выбран как разумный компромисс для стартСофт жил, софт жив, софт будет жить
а в буржунете, ….
Качаем деньги медиапроводами
И опять Киновип, ну что ту поделать если он на рынке продажи видео для буржуев «намбер Ван». С момента публикации первого обзора о киновипе «Отжимаем с …..
Drugrevenue+Klikadvertising=$$$$
Эта статья посвящена очень интересной и актуальной для многих теме – как сконвертить покупной трафик. И мы будем не просто его конвертить на каком то простом примере, где не надо думать, а достаточно просто купить и слить, а…….
НЕ тормози в Фарме бабки руби
В последние дни опять “серым вебмастерам» настучали по голове, опять они наступили на те же грабли, опять потерянные пачки килобаксов, опять коньяк и маты. Много слов «опять» - это я о том что ситуация конца лета когда накрылся билинг 30+ ….
Эксперимент с сапой закончен – сотка
Сегодня наконец закончен эксперимент с сапой , который по моим прогнозам должен был закончиться еще месяц назад но увы только сейчас, задержка на месяц по трем причинам: …..
T3Leads - Pay Per Lead - рубим капусту
В нашем нелегком деле seo/вебера/трафера очень важно дифференцировать свои заработки, что в один «черный» день не оказаться с пустыми карманами и судорожной мыслю что делать, куда бежать – где заработать.
Поисковая оптимизация
же надо собираться в путь дорогу на Global Gathering в Киев, но на глаза попалась книга которую мне передавали для прочтения и просили написать отзыв. Ну чтож не буду откладывать на потом что можно сделать прямо сейчас. Собственно речь идет о книге: «Поисковая оптимизация – Практическое руководство по продвижению сайта в …
Как Google PageRank влияет на
ранжирование
Рэнд Фишкин в рамках иллюстрированной публикации на SeoMoz задается вопросом - стоит ли уделять показателям тулбарного PR страниц сайта столько внимания, сколько ему обычно уделяют оптимизаторы? …
Сложность ключевого слова и размер
сайта
Когда речь заходила о конкурентоспособных ключевых словах Вы, наверное, задавались вопросом о том, какие сайты предпочитает Google? Отдает ли предпочтение большим сайтам? …
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ КАК НАЧАТЬ
1) Попробовать найти из списка свободных с ТИЦ
это списки освобождающихся, но в архиве есть и свободные с ТИЦ
нужно см. вебархив, историю, предпочтение зарубежки, dmoz, ЯК, сайтам фирм (проверять клей)
2) перехватить сложно но возможно (работа с кроном)
3) использовать простую методику халявные обратки
4) при работе с блогами в силу новых введений Яндекса по поводу nofollow старайтесь оставить ссылку не ячейке сайт, а все таки в самом посте
5) ЯК дает самый быстрый, белый и долгий ТИЦ
БАН: ЛУЧШЕ ИЗБЕЖАТЬ, А МОЖНО И НЕ ПОПАДАТЬ
Если попали, то определитесь:
1) если фильтр (автобан), несколько критериев
- сайт все таки частично есть
- ушел вместе с ЯВ
- робот все же приходит
То спасти можно перестановками и обновлением….
На счет контента, как вариант
1) Заходите в Яндекс каталог
2) Выбираете тематику
3) Из нее самый большой сайт
4) Выбираете раздел (ы)
5) Парсите в зависимости от скрипта
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ
1.YC - ЯК тема – 100% успех
2. Plati тема – продвижение товара, услуги и сайта
3. File тема – продвижение за счет файлообмеников (варезников)
4. LG – тема, раскрутка через ЖЖ
5.DMOZ – тема, делайте СДЛ
6.Find – тема, найти домен из списка
7.Free – тема, получения быстрых обраток легко и бесплатно, много и сразу
8.Allsub 5 / 4.7 каталоги и статьи
9.Perexvat - Перехват освобождающихся доменов с ТИЦ
- по зонам com, net, org, biz, info
info с 12-00 по 13-00 по МСК
org c 16-30 по 17-30 по МСК
biz c 19-00 по 20-00 по МСК
com, net с 20-00 по 22-30 по МСК
в связи с переводом часов, может смещаться на час
10. DLE – постинг с ссылкой на свой сайт
11.Search – скрипт и программа поиска свободных доменов с ТИЦ
12. XSS – аналог халявных обраток
13. Ucoz форумы – аналог ЯК темы
14. Social – социальные закладки
15. Catalog - каталог на субдомене, оптимальнее данную методику использовать в настоящее время для каталога статей
Контактные данные
[email protected] , ICQ 195319531409.
Телефон: После знакомства
В КОНКУРСАХ НЕ УЧАСТВУЮ!!!
Схема работы:
1)Оговариваем реальные сроки и цену.
2)Работаем только по полному ТЗ, либо составляем его вместе с Заказчиком. Работа - оплата – отзыв.
3) Предоплата 50% - работа - завершение платежа - все исходники. (Схема работы вне этого сервиса. От меня - никаких гарантий. От Вас - никаких претензий!)
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Z493063901198, R154769533288 WebMoney
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад