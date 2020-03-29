Узнаю вашу боль и уничтожу ее! Продуктивный дизайн:)

Все цены указаны ниже могут изменяться, всё зависит от Вашего ТЗ.

Цена для каждого проекта – индивидуальна.

— Ознакомиться с преимуществами и условиями сотрудничества |

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Дизайн веб-сайтов

— Главная страница - 150$

— Адаптив главной страницы – 50$ ( Сюда входит 2 разрешения – Планшеты: 768 px, Смартфоны: 320 px )

Сроки разработки:

Главная страница - 2-3 дня

Адаптив главной страницы – 1-2 дня все 2 разрешения

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— Внутренняя страница - 25$

— Адаптив внутренней страницы – 25$ ( Сюда входит 2 разрешения – Планшеты: 768 px, Смартфоны: 320 px )

Сроки разработки:

Внутренние страницы - по 2-3 страницы в день

Адаптив внутренних страниц – по 1-2 страницы в день, все 2 разрешения

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Дизайн Landing Page

— До 8 экранов / блоков - 200$

— 9-10 экранов / блоков - 250$

— 11-12 экранов / блоков - 300$

— Больше 12 экранов / блоков - каждый последующий блок + 30$

— Адаптив Landing Page – 80-110$ ( Сюда входит 2 разрешения – Планшеты: 768 px, Смартфоны: 320 px )

Сроки разработки:

Landing Page - 3-5 дней

Адаптив Landing Page – 1-2 дня под все 2 разрешения

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Дизайн мобильного приложения

— Главная экран - 150$

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