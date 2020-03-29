Все цены указаны ниже могут изменяться, всё зависит от Вашего ТЗ.
Цена для каждого проекта – индивидуальна.
— Ознакомиться с преимуществами и условиями сотрудничества |
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Дизайн веб-сайтов
— Главная страница - 150$
— Адаптив главной страницы – 50$ ( Сюда входит 2 разрешения – Планшеты: 768 px, Смартфоны: 320 px )
Сроки разработки:
Главная страница - 2-3 дня
Адаптив главной страницы – 1-2 дня все 2 разрешения
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— Внутренняя страница - 25$
— Адаптив внутренней страницы – 25$ ( Сюда входит 2 разрешения – Планшеты: 768 px, Смартфоны: 320 px )
Сроки разработки:
Внутренние страницы - по 2-3 страницы в день
Адаптив внутренних страниц – по 1-2 страницы в день, все 2 разрешения
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Дизайн Landing Page
— До 8 экранов / блоков - 200$
— 9-10 экранов / блоков - 250$
— 11-12 экранов / блоков - 300$
— Больше 12 экранов / блоков - каждый последующий блок + 30$
— Адаптив Landing Page – 80-110$ ( Сюда входит 2 разрешения – Планшеты: 768 px, Смартфоны: 320 px )
Сроки разработки:
Landing Page - 3-5 дней
Адаптив Landing Page – 1-2 дня под все 2 разрешения
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Дизайн мобильного приложения
— Главная экран - 150$
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