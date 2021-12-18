Веб-программист, HTML, JS, wordpress, css, Tilda
Практикую верстку, дизайн, сайтов уже более года.
Свободно владею HTML, JS, wordpress, css.
Уровень английского А1. Свободно владею русским и украинским.
Делаю такие сайты:
сайт - визитка;
корпоративный;
информационный;
имиджевый;
интернет магазин;
контент - проект;
Подстраиваю под них:
- адаптивность (моб/пк);
- индексация Google/Yandex;
- прописываю ключевые слова и alt теги;
- редирект http/www;
- SSL;
- привязка любых форм (оплата/обратная связь, каталоги, трансляция с Instagram, уведомления в телегу, промокоды и тд.);
- поиск контента (при его отсутствии);
- рерайт/копирайт
- помощь в подборе домена;
- сложные анимации;
- работа в zero block;
Примеры работ: