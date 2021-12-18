Веб-программист, HTML, JS, wordpress, css, Tilda

Практикую верстку, дизайн, сайтов уже более года.

Свободно владею HTML, JS, wordpress, css.

Уровень английского А1. Свободно владею русским и украинским.

Делаю такие сайты:

сайт - визитка;

корпоративный;

информационный;

имиджевый;

интернет магазин;

контент - проект;

Подстраиваю под них:

- адаптивность (моб/пк);

- индексация Google/Yandex;

- прописываю ключевые слова и alt теги;

- редирект http/www;

- SSL;

- привязка любых форм (оплата/обратная связь, каталоги, трансляция с Instagram, уведомления в телегу, промокоды и тд.);

- поиск контента (при его отсутствии);

- рерайт/копирайт

- помощь в подборе домена;

- сложные анимации;

- работа в zero block;

Примеры работ:

graffiti-group.tilda.ws

ателье.com.ua

atom-studio.space