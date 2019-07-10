Верстка сайтов с макетов .psd, zeplin и пр.

Валидная, кроссбраузеная, адаптивная верстка сайтов с использованием методологии БЭМ. Инструменты - HTML/CSS. GULP-автоматизация, SASS(SCSS),

FLEXBOX, JAVASCRIPT. Всегда на связи.

О работе

Предоплата договорная, если после сдачи проекта, вдруг захотите что-то исправить, или добавить - всегда пожалуйста. Но в разумных пределах.

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Использую в работе: ﻿﻿

HTML5, CSS3;

BEM методология;

Сборщик Gulp;

препроцессор SASS(SСSS);

FLEXBOX;

JS базовый уровень;

Семантичная, кроссбраузерная, валидная, адаптивная верстка;

Pixel Perfect, если пожелает заказчик.

Связь:

telegram: @pashik913

skype: pashik913

email: [email protected]

vk: https://vk.com/pjarvis