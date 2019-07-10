Pashik913

Павел Pashik913

 
33 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Верстка сайтов с макетов .psd, zeplin и пр.

Валидная, кроссбраузеная, адаптивная верстка сайтов с использованием методологии БЭМ. Инструменты - HTML/CSS. GULP-автоматизация,  SASS(SCSS),

FLEXBOX,  JAVASCRIPT. Всегда на связи.

О работе

Предоплата договорная, если после сдачи проекта, вдруг захотите что-то исправить, или добавить - всегда пожалуйста. Но в разумных пределах.

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Использую в работе: ﻿﻿

  • HTML5, CSS3;
  • BEM методология;
  • Сборщик Gulp;
  • препроцессор SASS(SСSS);
  • FLEXBOX;
  • JS базовый уровень;
  • Семантичная, кроссбраузерная, валидная, адаптивная верстка;
  • Pixel Perfect, если пожелает заказчик.

Связь:

telegram: @pashik913

skype: pashik913

email: [email protected]

vk: https://vk.com/pjarvis

HTML-верстка
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