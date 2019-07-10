Верстка сайтов с макетов .psd, zeplin и пр.
Валидная, кроссбраузеная, адаптивная верстка сайтов с использованием методологии БЭМ. Инструменты - HTML/CSS. GULP-автоматизация, SASS(SCSS),
FLEXBOX, JAVASCRIPT. Всегда на связи.
О работе
Предоплата договорная, если после сдачи проекта, вдруг захотите что-то исправить, или добавить - всегда пожалуйста. Но в разумных пределах.
Использую в работе:
- HTML5, CSS3;
- BEM методология;
- Сборщик Gulp;
- препроцессор SASS(SСSS);
- FLEXBOX;
- JS базовый уровень;
- Семантичная, кроссбраузерная, валидная, адаптивная верстка;
- Pixel Perfect, если пожелает заказчик.
Связь:
telegram: @pashik913
skype: pashik913
email: [email protected]
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HTML-верстка
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