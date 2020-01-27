Услуги:
- дизайн для сайтов под различные устройства,
- дизайн мобильных приложений,
- UX проектирование интерфейсов,
- Создание фирменного стиля и разработка логотипа компании,
- Дизайн баннеров,
- Графический дизайн,
- Обработка фотографий. Фотоарты.
Гарантирую:
- Соблюдение сроков,
- Качественную работу,
- Разумные цены,
- Постоянный контакт.
Работаю по схеме:
1. Обсуждение проекта
2. Определение стоимости и сроков исполнения
3. Выбор исполнителем проекта
5. Предоплата 50% или безопасная сделка
6. Разработка проекта
7. Согласование/ доработка/ окончательное согласование
8. Получение остатка оплаты/завершение сделки
9. Передача исходников
10. Обмен отзывами
Правки по дизайну в рамках согласованного технического задания делаю бесплатно, пока вы не будете довольны:)
График работы:
пн-пн – с 9:00 до 18:00. Сб – с 10:00 до 15:00. Вс – выходной, но на ваши вопросы всегда отвечу.
Cпособы оплаты:
Яндекс деньги, Вебмани, Приватбанк
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