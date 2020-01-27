UX/UI WEB-DESIGN + MOBILE DESIGN. Быстро, качественно, недорого.

Услуги:

- дизайн для сайтов под различные устройства,

- дизайн мобильных приложений,

- UX проектирование интерфейсов,

- Создание фирменного стиля и разработка логотипа компании,

- Дизайн баннеров,

- Графический дизайн,

- Обработка фотографий. Фотоарты.

Гарантирую:

- Соблюдение сроков,

- Качественную работу,

- Разумные цены,

- Постоянный контакт.

Работаю по схеме:

1. Обсуждение проекта

2. Определение стоимости и сроков исполнения

3. Выбор исполнителем проекта

5. Предоплата 50% или безопасная сделка

6. Разработка проекта

7. Согласование/ доработка/ окончательное согласование

8. Получение остатка оплаты/завершение сделки

9. Передача исходников

10. Обмен отзывами

Правки по дизайну в рамках согласованного технического задания делаю бесплатно, пока вы не будете довольны:)

График работы:

пн-пн – с 9:00 до 18:00. Сб – с 10:00 до 15:00. Вс – выходной, но на ваши вопросы всегда отвечу.

Cпособы оплаты:

Яндекс деньги, Вебмани, Приватбанк