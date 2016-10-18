Работаю с растровым и векторным изображение.

READ ME:

1. Вы точно знаете, что вам нужно - смотрим пункт 1.1

2. В противном случае - смотрим пункт 1.2

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1.1

Ретушь фото

Графическая обработка

Создание логотипов

Создание визиток

Создание иконок

Создание фонов

Создание плакатов

Редизайн логотипов

Графическая работа с текстом

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1.2

Любой каприз - делаю за договорную сумму и обговорённые сроки.

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ABOUT:

- Как всякий АДЕКВАТНЫЙ фрилансер, предпочитаю работу с такими же заказчиками.

- Предоплата обязательна. (% обсуждается в каждом конкретном случае)

- Индивидуальные системы скидок постоянным заказчикам.

- Лояльное отношение к оптовикам и посредникам.

- Форма оплаты и валюта платежа - на ваше усмотрение.

FREE:

- В свободное время помогу интересным предложениям, хорошим людям и тем чьи идеи меня заинтересуют лично:).