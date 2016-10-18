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1. Вы точно знаете, что вам нужно - смотрим пункт 1.1
2. В противном случае - смотрим пункт 1.2
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1.1
Ретушь фото
Графическая обработка
Создание логотипов
Создание визиток
Создание иконок
Создание фонов
Создание плакатов
Редизайн логотипов
Графическая работа с текстом
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1.2
Любой каприз - делаю за договорную сумму и обговорённые сроки.
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ABOUT:
- Как всякий АДЕКВАТНЫЙ фрилансер, предпочитаю работу с такими же заказчиками.
- Предоплата обязательна. (% обсуждается в каждом конкретном случае)
- Индивидуальные системы скидок постоянным заказчикам.
- Лояльное отношение к оптовикам и посредникам.
- Форма оплаты и валюта платежа - на ваше усмотрение.
FREE:
- В свободное время помогу интересным предложениям, хорошим людям и тем чьи идеи меня заинтересуют лично:).