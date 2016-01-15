Pasmarnova_T

Татьяна Пасмарнова Pasmarnova_TPasmarnova_T
29 летУкраина/Одесса
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Ответственный переводчик и исполнитель студенческих работ
Занимаюсь переводами, написанием различных студенческих работ (курсовые, дипломные, рефераты, статьи, контрольные и т.д.)
На сегодняшний день получаю степень магистра по менеджменту. В 2015 году окончила Национальный университет Государственной налоговой службы Украины со степенью бакалавра по финансам (с углубленным изучением английского языка).
К работе отношусь ответственно, все выполняю в срок!