Pasmarnova_T

Ответственный переводчик и исполнитель студенческих работ

Занимаюсь переводами, написанием различных студенческих работ (курсовые, дипломные, рефераты, статьи, контрольные и т.д.)

На сегодняшний день получаю степень магистра по менеджменту. В 2015 году окончила Национальный университет Государственной налоговой службы Украины со степенью бакалавра по финансам (с углубленным изучением английского языка).

К работе отношусь ответственно, все выполняю в срок!