Motion/vfx дизайнер

Меня зовут Вячеслав, я занимаюсь эдиторской деятельностью на ютубе, а именно делаю монтаж видео. В этом деле я уже почти 2 года, буду откровенен: решил на этом заработать. Хотел бы предложить вам свои услуги видео монтажа, за очень малую цену по сравнению с другими фрилансерами. Примеры работ вы конечно же сможете посмотреть на моём основном канале - youtube.com/c/Passionvfx. Цена договорная, в общем она зависит от сложности работ и варьируется от 100 рублей до 1000 руб(крупные работы от 1000 рублей).

То есть если вы покупаете создание слайд-шоу, то оно будет стоить не более 100 рублей, а если заказываете создание 3д анимации, с эффектами, то это будет стоить от 500 руб до 1000 руб.(крупные работы от 1000 рублей) Заинтересовал? - прошу заказать мои услуги.