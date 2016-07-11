Специалист по рекламе/журналист

Привет! Меня зовут Катя, по образованию я специалист по рекламе и переводчик в сфере профессиональной коммуникации (английский/испанский). Я работаю в рекламной индустрии почти 4 года, в том числе имею свое event-агентство. Я работала с такими клиентами как: Garnier, La Roche Posay, Chevrolet, Лаймон Фреш, Мираторг, Nestle, BMW, Heineken и многими другими.В моей компетенции написание рекламных текстов, создание и продвижение digital-проектов, SMM поддержка, выполнение аналитических работ в SM, оформление презентаций, разработка коммерческих предложений, пресейл, написание стратегий, организация и проведение мероприятий.

Также я читаю лекции на тему "стратегические коммуникации в новых медиа".

Еще я занимаюсь переводами художественных и бизнес-текстов с английского языка, преподаю русский язык для иностранцев на английском языке.

По необходимости я могу направить вам примеры своих работ для ознакомления.

Буду рада сотрудничеству!