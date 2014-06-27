Филолог-фанатик, без работы чахну и теряю здоровый цвет лица

Образование:

2007–2012

Высшее образование: Сибирский федеральный университет, Институт филологии и языковой коммуникации, отделение филологии.

Успешная научная деятельность (дипломы 1-й и 2-й степеней на восьми региональных, всероссийских и международных конференциях и семинарах), 5 публикаций в области риторики и лингвостилистики абсурдных текстов.

Квалификация: филолог (специализация «Риторика»), преподаватель филологии.

Диплом с отличием.

Профессиональный опыт:

Август – октябрь 2012 г. – Информационный центр «ИСКРА» (региональное представительство «КонсультантПлюс» в Красноярске); корректор.

Должностные обязанности: вычитка нормативно-правовых актов, проверка на соответствие оригиналу, исправление орфографических и пунктуационных ошибок.

Сентябрь 2012 г. – январь 2013 г. – Сибирский федеральный университет, преподаватель кафедры русского языка как иностранного.

Преподавание дисциплин "Практический курс русского языка" и "Практикум по культуре речевого общения русского языка" иностранным студентам и стажёрам (Китай, Южная Корея).

С февраля 2013 г. зарабатываю фрилансом (корректура, редактирование документов и текстов юридической тематики, рерайтинг, написание оригинального контента для туристических, развлекательных и других сайтов и групп в социальных сетях).

Практики/стажировки:

2011, 2012 гг.: Опыт педагогической деятельности, полученный на практиках в МБОУ СОШ г. Красноярска № 10 (учитель русского языка и литературы).

Июль — август 2011, апрель — июнь 2012: Практика ведения документооборота в приёмной комиссии Красноярского филиала НАЧОУ высшего профессионального образования «Современная гуманитарная академия» и в должности инструктора-методиста Спортивного клуба Сибирского федерального университета.

Профессиональные навыки:

Грамотная речь, умение выступать перед различными аудиториями. Изучала специальные курсы: «Риторика», «Деловая риторика», «Документная лингвистика», «Риторическая этика и этикет».

Создание, корректура и редактирование текстов различных функциональных стилей.

Высокий уровень грамотности.

Опытный пользователь ПК, обладаю базовыми навыками работы с 1С.

Уровень английского языка – Intermediate.