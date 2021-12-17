Patriarch09

режиссер монтажа / обработка видео / видеомонтаж

Монтирую:

· Контент для соц.сетей: ВК, YouTube, TikTok, Instagram, Reels/Сториз и тд;

· Нарезки стримов для ютуба и короткие моменты из стримов для Тик Тока;

· Нарезки спортивных матчей, фильмов, стендапа, и пр;

· Рекламные промо-ролики;

· Видеоуроки, интервью;

· Мотивационные ролики (Стоковые видео + надписи о мотивации + голос);

· Корпоративные видео с мозгового штурма, тренинга, с праздника, рабочего процесса;

· Нарезку из стоковых видео по вашей тематике (текст, выезжающие плашки, прочие

спецэффекты, переходы);

· Ролики для риэлторов и агентств недвижимости;

· Бэкстейдж с мероприятий;

· Семейные видео со свадеб;

· Видеоблоги;

· Ролик на День рождения и другие праздники на основе ваших фотографий.

· Travel направление: монтаж видео из путешествий со вставками и музыкой из тех мест, где вы побывали;

Что вы получите в ролике:

· Монтаж (нарезка) видеоряда;

· Работа со звуком (монтаж, подбор музыки);

· Склейка разных эпизодов с приятными переходами;

· Титры, заставки, анимация;

· Добавление текста, субтитров, вставок;

· Добавление звуковых эффектов;

Рендер в требуемом формате.

Обо мне:

- Занимаюсь монтажом с сентября 2021года. Ежедневно учусь в этой сфере;

- Работаю в DaVinci Resolve;

- Быстрый интернет;

- Хороший комп для монтажа;

- Доступен в любое время;

- Помимо коммерческих проектов, монтирую для своего портфолио;

- Минимум бюрократии, общение в любом виде как вам угодно;

- Я вам подойду, если вам не нужен монтаж уровня MARVEL. Я получу опыт, а вы сэкономите время и получите проект за адекватные деньги;

- При долгосрочном сотрудничестве готов выполнить (в разумных пределах)

тестовое задание из вашего видео.

Мои сильные стороны:

- Соблюдаю сроки;

- Бюджетный прайс, который каждому по карману;

- Если я не знаю момент, я его изучу;

- Сделаю не «шаблонный проект», из ваших материалов;

- При необходимости ищу картинки, музыку, гифки, аудиозвуки и прочее;

- Подстраиваюсь под вкус клиента;

- Творческий и креативный подход к делу;

- Подскажу свои мысли по контенту, сценарию;

- Понимание основ, как должен выглядеть ролик;

- Выявление ценных кадров, в которые вставлю эффектный переход, подходящий аудио звук, или мем.

Недостатки:

- Пока еще не освоил цветокоррекцию, трекинг работу с масками и нодами;

- Минимальное портфолио;

- Не работаю в других программах (фотошоп, блендер, 3D моделирование и пр.);

- Не снимаю.