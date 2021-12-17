Patriarch09

Монтирую:
· Контент для соц.сетей: ВК, YouTube, TikTok, Instagram, Reels/Сториз и тд;
· Нарезки стримов для ютуба и короткие моменты из стримов для Тик Тока;
· Нарезки спортивных матчей, фильмов, стендапа, и пр;
· Рекламные промо-ролики;
· Видеоуроки, интервью;
· Мотивационные ролики (Стоковые видео + надписи о мотивации + голос);
· Корпоративные видео с мозгового штурма, тренинга, с праздника, рабочего процесса;
· Нарезку из стоковых видео по вашей тематике (текст, выезжающие плашки, прочие
спецэффекты, переходы);
· Ролики для риэлторов и агентств недвижимости;
· Бэкстейдж с мероприятий;
· Семейные видео со свадеб;
· Видеоблоги;
· Ролик на День рождения и другие праздники на основе ваших фотографий.
· Travel направление: монтаж видео из путешествий со вставками и музыкой из тех мест, где вы побывали;
Что вы получите в ролике:
· Монтаж (нарезка) видеоряда;
· Работа со звуком (монтаж, подбор музыки);
· Склейка разных эпизодов с приятными переходами;
· Титры, заставки, анимация;
· Добавление текста, субтитров, вставок;
· Добавление звуковых эффектов;
Рендер в требуемом формате.
Обо мне:
- Занимаюсь монтажом с сентября 2021года. Ежедневно учусь в этой сфере;
- Работаю в DaVinci Resolve;
- Быстрый интернет;
- Хороший комп для монтажа;
- Доступен в любое время;
- Помимо коммерческих проектов, монтирую для своего портфолио;
- Минимум бюрократии, общение в любом виде как вам угодно;
- Я вам подойду, если вам не нужен монтаж уровня MARVEL. Я получу опыт, а вы сэкономите время и получите проект за адекватные деньги;
- При долгосрочном сотрудничестве готов выполнить (в разумных пределах)
тестовое задание из вашего видео.
Мои сильные стороны:
- Соблюдаю сроки;
- Бюджетный прайс, который каждому по карману;
- Если я не знаю момент, я его изучу;
- Сделаю не «шаблонный проект», из ваших материалов;
- При необходимости ищу картинки, музыку, гифки, аудиозвуки и прочее;
- Подстраиваюсь под вкус клиента;
- Творческий и креативный подход к делу;
- Подскажу свои мысли по контенту, сценарию;
- Понимание основ, как должен выглядеть ролик;
- Выявление ценных кадров, в которые вставлю эффектный переход, подходящий аудио звук, или мем.
Недостатки:
- Пока еще не освоил цветокоррекцию, трекинг работу с масками и нодами;
- Минимальное портфолио;
- Не работаю в других программах (фотошоп, блендер, 3D моделирование и пр.);
- Не снимаю.