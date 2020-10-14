PatriciaMm

Я тут, чтобы помочь вам. Полагаю, вам нужен больший охват аудитории, лучшее посещение сервиса и прибавка активности.

Признаться, я новичок в деле копирайтинга, но нужно же с чего-то начинать. Предлагаю вам обмен в обе стороны, который будет полезен и вам и мне. Моё предложение состоит в том, что я буду вам писать посты, а вы давать оценку. Меня зовут Васса, мне 17. В подтверждение умения написания, могу прикрепить часть отрывка, который идёт из моего рассказа:"-Тогда я прибывал в пустыне Калахари, это октябрь, как раз начинался сезон дождей, длившийся по март. Хоть это и был октябрь, жара всё также стояла под 45 градусов. Почти никуда не спрятаться, равнинный рельеф территории, под ногами песок, который днём нагревался настолько, что можно было получить ожоги, а ночью охлаждался так, что приходилось утепляться, Ты сейчас не в самом жерле вулкана, как это происходит в течение дня, пока светит бескрайнее солнце и негде укрыться, а будто ты на Северном полюсе, надеваешь на себя множество слоёв одежды, разводишь костёр, дабы отпугивать животных и греться." «-Я совершенно нечаянно задеваю рукой, пытаясь достать оружие, книгу, которую только что читал в тени, скрывшись от палящего солнца. Дикий страх овладел мной. Ведь, когда я неаккуратно коснулся её страниц, резкий слух леопарда сразу заметил это. И ему уже не была так интересна антилопа, приближавшаяся к нам. Мы встретились взглядами. Я был готов к любому исходу. Он вот-вот был готов накинуться на меня. Леопард стал всё ближе и ближе придвигаться, тихо спускаясь с ветки на ветку, словно хотел сначала исследовать тело, перед тем как жестоко разорвать и съесть, позвав своих соратников. Как вдруг, начинается тропический дождь, от которого он бежит прочь.

Шибко и настойчиво из-за горизонта надвигается туча, волоча за собой небо. Тёмные течи быстро забрали яркое солнце. Стало хмуро. На минуту всё замерло, но только на минуту. Словно набравшись сил, природа делала всё новые и новые обороты, будто злилась на кого-то, задул резкий холодный. Ослепительная молния разрезала небо. И сразу резко и пугающе, как выстрел, прозвенел гром. "