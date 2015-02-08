Создание landing page под ключ. Продвижение сайтов, контекстная реклама, SMM.

1. Создание landing page под ключ

Средний срок сдачи проекта от 3 до 7 дней

Цена от 7000 рублей, в зависимости от проекта

2. SEO продвижение (вывожу сайты в топ)

Бюджет от 6000 рублей в месяц + 50% за работу

3. Контекстная реклама Директ, Adwords

Бюджет от 6000 рублей+ 50% за работу

4. Продвижение аккаунта в Instagram (только реальные целевые подписчики)

Цена за 1 подписчика - 5 рублей (до 1000 подписчиков)

Цена за 1 подписчика - 4 рубля (от 3000 подписчиков)

Цена за 1 подписчика - 3рубля (от 5000 подписчиков)

5. Наполнение сайтов, интернет-магазинов

Цена договорная (сайты)

Цена за 1 позицию - 10 рублей. (интернет-магазин)

Для связи:

ЛС

skype: patrikkane-88

e-mail: [email protected]