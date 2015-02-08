Создание landing page под ключ. Продвижение сайтов, контекстная реклама, SMM.
1. Создание landing page под ключ
Средний срок сдачи проекта от 3 до 7 дней
Цена от 7000 рублей, в зависимости от проекта
2. SEO продвижение (вывожу сайты в топ)
Бюджет от 6000 рублей в месяц + 50% за работу
3. Контекстная реклама Директ, Adwords
Бюджет от 6000 рублей+ 50% за работу
4. Продвижение аккаунта в Instagram (только реальные целевые подписчики)
Цена за 1 подписчика - 5 рублей (до 1000 подписчиков)
Цена за 1 подписчика - 4 рубля (от 3000 подписчиков)
Цена за 1 подписчика - 3рубля (от 5000 подписчиков)
5. Наполнение сайтов, интернет-магазинов
Цена договорная (сайты)
Цена за 1 позицию - 10 рублей. (интернет-магазин)
Для связи:
ЛС
skype: patrikkane-88
e-mail: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
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