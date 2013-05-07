Patrix

Евгений Patrix

 
36 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сделать макет коробки.

    Нужно разработать макет коробки. Лицевая и задняя сторона + ( на 12 шоколадок маленьких на 5 грамм). Размеры всё скину, примеры тоже. На выходе должно получаться примерно такое). С картинками на лицевую если что помогу. На новый год ...

    Дизайн продукции15 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн внутренних страниц сайта.

    Всем доброго времени суток. Есть сайт http://xochu-loveis.ru/ Нужно разработать 3 баннера там где сейчас супер акция, для баннеров по сути картинки есть. Нужно расширить ассортимент на 4 позиции их соответственно добавить в каталог с картинкой. Так ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Доработки сайта

    Всем доброго времени суток. И так к делу есть сайт xochu-loveis.ru , нужно добавить две позиции на сайт дизайн товара, причём сделать дополнительно к ним к каждой из двух позиций внутреннюю страничку сайта с картинками ...

    Баннер для сайта
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно добавить несколько товаров на сайт.

    Здравствуйте, нужно добавить две позиции товара на сайт, изменить в нескольких товарах цены, разобраться с почтой при копировании её с сайта почему то выдаёт ошибку при отправке, через заявку или написании почты в ручную всё ...

    HTML
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Программирование одностраничника.

    Всем добрый день, остался недоделанный сайт одностраничник. Готов макет с Вёрсткой в html. Нужно доделать php программирование. Макет сайта во вложении. Выберу того кто предложит самую низкую цену. Нужно определиться с исполнителем сегодня, до 23 сентября ...

    PHPHTML
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Вёрстка одностроничного сайта.

    $50

    Всех приветствую. Нужно сверстать одностраничный сайт в Html с формой заказа. На движок ставить не нужно. С вас только вёрстка за дизайн сайта отвечает дизайнер. Без предоплаты, оплачивается по факту готовности. Бюджет минимальный.

    Дизайн сайтаHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужно 5 макетов на Свадебные шоколадки 15 грамм.

    $32

    От вас требуется подготовить 5 макетов на свадебный шоколад. Всего дано 5 фотографий к каждой по одному макету. Примеры прикладываю, макетов. Цена вопроса за 5 макетов. 1000 рублей, по срокам нужно в один рабочий день уложиться.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сделать макет для свадебных шоколадок с фото.

    $25

    Нужно из 4 фотографий, к каждой подготовить макет, для шоколадок. Выберется фрилансер, в дальнейшем с частыми от меня заказами на макеты шоколадок. Прилагаю фото, и в кореле размеры шоколадок правильные.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
marina__fly
Марина 
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 отзывов
$50
10 баллов
9 лет назад
Дизайн внутренних страниц сайта.
Спасибо Жене за интересное сотрудничество) Очень коммуникабельный и ответственный человек, всегда на связи, оплата моментальная! Однозначно рекомендую!
да, всё замечательно, с работой справилась хорошо!
Ответный отзыв
Lilith1234
Ольга 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
$32
10 баллов
9 лет назад
Нужно 5 макетов на Свадебные шоколадки 15 грамм.
гуд
Спасибо за работу! На 5+ . Чётко в срок и ребята остались довольные сделанными макетами, а для заказчика это и главное.
Ответный отзыв
xxxKOTxxx
Борис 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Нужно добавить несколько товаров на сайт.
Все окок
Отличный специалист! Сделал всё на 5+. Позитивный в общении, легко работать с ним.
Ответный отзыв
Qurbanov
Роман 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
37 отзывов
$30
9 баллов
10 лет назад
Вёрстка одностроничного сайта.
Отличный заказчик, понятное задание, оперативные ответы и оплата. Всем доволен, Рекомендую!
Работой доволен: достаточно сложная верстка за небольшие деньги. Одним словом молодец! По срокам как и обещал уложился, дисциплинирован и видно что старается. Спасибо!
Ответный отзыв
Z-Family
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Сделать макет для свадебных шоколадок с фото.
Приятно работать с профессиональным заказчиком: отлично подготовленное задание, постоянное пребывание в сети, полная оплата после сдачи проекта. Рекомендую!
Сделали отличные свадебные макеты для шоколада! Заказчица сказала спасибо и я присоединяюсь к этому положительному мнению к этой работе!
Ответный отзыв