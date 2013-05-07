Всем доброго времени суток. Есть сайт http://xochu-loveis.ru/ Нужно разработать 3 баннера там где сейчас супер акция, для баннеров по сути картинки есть. Нужно расширить ассортимент на 4 позиции их соответственно добавить в каталог с картинкой. Так ...