Нужно разработать макет коробки. Лицевая и задняя сторона + ( на 12 шоколадок маленьких на 5 грамм). Размеры всё скину, примеры тоже. На выходе должно получаться примерно такое). С картинками на лицевую если что помогу. На новый год ...
- Дизайн продукции15 заявокЗакрыт8 лет назад
Всем доброго времени суток. Есть сайт http://xochu-loveis.ru/ Нужно разработать 3 баннера там где сейчас супер акция, для баннеров по сути картинки есть. Нужно расширить ассортимент на 4 позиции их соответственно добавить в каталог с картинкой. Так ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Всем доброго времени суток. И так к делу есть сайт xochu-loveis.ru , нужно добавить две позиции на сайт дизайн товара, причём сделать дополнительно к ним к каждой из двух позиций внутреннюю страничку сайта с картинками ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, нужно добавить две позиции товара на сайт, изменить в нескольких товарах цены, разобраться с почтой при копировании её с сайта почему то выдаёт ошибку при отправке, через заявку или написании почты в ручную всё ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Всем добрый день, остался недоделанный сайт одностраничник. Готов макет с Вёрсткой в html. Нужно доделать php программирование. Макет сайта во вложении. Выберу того кто предложит самую низкую цену. Нужно определиться с исполнителем сегодня, до 23 сентября ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Всех приветствую. Нужно сверстать одностраничный сайт в Html с формой заказа. На движок ставить не нужно. С вас только вёрстка за дизайн сайта отвечает дизайнер. Без предоплаты, оплачивается по факту готовности. Бюджет минимальный.HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $32
От вас требуется подготовить 5 макетов на свадебный шоколад. Всего дано 5 фотографий к каждой по одному макету. Примеры прикладываю, макетов. Цена вопроса за 5 макетов. 1000 рублей, по срокам нужно в один рабочий день уложиться.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $25
Нужно из 4 фотографий, к каждой подготовить макет, для шоколадок. Выберется фрилансер, в дальнейшем с частыми от меня заказами на макеты шоколадок. Прилагаю фото, и в кореле размеры шоколадок правильные.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно отрисовать картинки Love is, 20 штук. Разрешение хорошее не со вкладыша, а с фотографий таких планов.Завершен11 лет назад
- $50
Нужно отрисовать картинки серии love is.Завершен11 лет назад
- $10
Нужно отрисовать картинку Love Is/Закрыт11 лет назад